Barbenheimer, il film sulle bambole che creano la bomba atomica sarebbe in fase di sviluppo

Riuscite ad immaginare bambole che creano una bomba atomica? Dopo il fenomeno cinematografico, è in arrivo un film su Barbenheimer.

Dopo aver infiammato le sale d’oltreoceano, Barbenheimer diventerà un vero film. Il fenomeno prende il nome dallo “scontro” al cinema tra Barbie e Oppenheimer, che negli States hanno condiviso la stessa data di uscita sul grande schermo. Una “battaglia” che non ha incluso l'Italia, considerato che Oppenheimer è stato distribuito al cinema soltanto il 23 agosto 2023, mentre Barbie ha rispecchiato la première americana debuttando a metà luglio 2023. Ora, però, pare che Barbenheimer diventerà realtà. Riuscite ad immaginarvi un film con bambole assassine determinate a costruire una bomba atomica? Charles Band può.



Barbenheimer diventa realtà: in produzione il film guidato da Charles Band

Il fenomeno Barbenheimer ha sicuramente aiutato lato marketing l’uscita di Barbie ed Oppenheimer: da un lato il mondo in rosa di Greta Gerwig e dall’altra la storia vera del padre della bomba atomica di Christopher Nolan. Nel mezzo si colloca la possibilità di realizzare un vero film sul fenomeno che ha monopolizzato il cinema nelle ultime settimane. Ed ecco che Barbenheimer diventa un film. Secondo quanto riportato da JoBlo, Charles Band si occuperà della realizzazione del progetto con protagonista un gruppo di bambole assassine il cui obiettivo è realizzare la bomba atomica. Secondo quanto emerge dal report, Charles Band (che figura come produttore con Full Moon Features) avrebbe già avviato la fase di pre-produzione del progetto. Il suo è un nome ben noto soprattutto per la realizzazione di Puppet Master. Secondo JoBlo, il film partirebbe da qui:

Nel profondo di Dollsville, un gruppo di bambole spazientite - guidate dalla brillante dottoressa Barbenheimer – costruiscono una bomba atomica. La loro missione? Abbattere il patriarcato una volta per tutte!