Barbie e Oppenheimer nello stesso giorno? Negli USA si respira la "Barbenheimer" mania

La catena di cinema americani AMC ha fatto sapere che è stato prenotato un numero inaspettato di biglietti per vedere Barbie e Oppenheimer nello stesso giorno, dalle stesse persone. Una dichiarazione d'amore verso la sala, visto che i film sono a dir poco diversi! E l'entusiasmo di Tom Cruise ci ha messo lo zampino...

In Italia l'uscita di Barbie e Oppenheimer, due dei titoli più gettonati dell'estate, sarà sfasata: Barbie con Margot Robbie arriverà infatti in sala il 20 luglio, mentre Oppenheimer di Christopher Nolan ci attende il 23 agosto. Negli USA però il discorso è diverso, perché saranno entrambi nelle sale dal 21 luglio, sfidandosi almeno in apparenza. In realtà, stando ai dati diffusi dalla catena di cinema americani AMC, il pubblico non vuole scegliere e anzi sembra aver abbracciato il cinema con un entusiasmo insperato: in tanti vogliono vederli nello stesso giorno!



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbenheimer è il nome della "double feauture" involontaria con Barbie e Oppenheimer

Qualcuno ha già battezzato il fenomeno come "Barbenheimer", un affetto per la sala che sta portando un numero inaspettato di persone a prenotare negli USA la visione del Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan nello stesso giorno: approfittando di sconti cumulativi o pass, molti si stanno creando manualmente una versione delle vecchie "double feature" tanto care a Quentin Tarantino.



Oppenheimer: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Certo è un bell'impegno, considerando che Oppenheimer dura tre ore, però questo non sembra aver spaventato l'utenza che ha effettuato le prenotazioni presso la catena di cinema americani AMC. La Chief Creative Office dell'azienda, Elizabeth Frank, ha commentato così a Variety la loro stessa sorpresa:

Il fatto che più di 20.000 spettatori e spettatrici abbiano già pianificato di vedere Barbie e Oppenheimer lo stesso giorno, comprando i biglietti, è un grande segno: l'idea di vedere entrambi i film, una cosa di cui sta discutendo molto online, si sta trasformando in concrete vendite. Abbiamo visto un incremento del 33% del pubblico che ha deciso di creare la propria double feature comprando i biglietti per vedere entrambi i film lo stesso giorno.

Qualcuno riconduce quest'idea della doppietta Oppenheimer-Barbie a un post su Twitter di Tom Cruise, da oggi nelle nostre sale con Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno. Oltre a parlare di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Cruise aveva parlato di "double feature" proprio riferendosi ai due lungometraggi: "Mi piacciono le double feature, e non ce n'è una più esplosiva (o rosa) di quella con Oppenheimer e Barbie!" Da notare che Cruise lavora per la Paramount, e i film che ha citato sono rispettivamente Disney / Lucasfilm, Universal e Warner Bros. Discovery! Il suo è spudorato sostegno della sala, non pubblicità. Che qualcuno abbia raccolto quella sincerità, per una preziosa emulazione?