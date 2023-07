Barbenheimer: la guerra del 21 luglio fra Oppenheimer e Barbie è vicina e Cillian Murphy svela se vedrà il rivale

News Cinema

Negli Stati Uniti, tanto Barbie quanto Oppenheimer escono il 21 luglio e quindi al botteghino sarà guerra fino all'ultimo biglietto. Qualcuno ha chiesto a Cillian Murphy, protagonista del film di Christopher Nolan, se andrà a vedere Barbie.

A differenza di quel che succederà da noi, negli Stati Uniti Barbie esce lo stesso giorno di Oppenheimer, e già da tempo si parla di chi potrebbe arrivare primo nella classifica degli incassi e chi secondo. I più sostengono che sarà il film di Greta Gerwig sulla strafamosa bambola della Mattel a battere il biopic di Christopher Nolan incentrato sull'inventore della bomba atomica, ma potrebbe succedere anche il contrario. In ogni modo, in molti si chiedono se la squadra di un competitor andrà al cinema a vedere il rivale oppure no.

Cillian Murphy vedrà Barbie?

In un'intervista a IGN, Cillian Murphy, e quindi il protagonista di Oppenheimer, ha spiegato di essere molto curioso di vedere Barbie, e siccome esiste un video della risposta, puntualmente postato su Twitter da IGN, la notizia non è inventata e l'attore sembra sincero. In più è entusiasta all’idea di vedere in azione Margot Robbie e Ryan Gosling. Ecco le sue parole in merito:

Andrò a vedere Barbie al 100% - non vedo l'ora. Credo sia fantastico per la nostra industria e per il pubblico il fatto che due film straordinari diretti da registi straordinari escano lo stesso giorno. Significa che si può trascorrere un’intera giornata al cinema, e credo non ci sia niente di meglio.

"I'll be going to see Barbie 100%. I can't wait to see it!" -Cillian Murphy pic.twitter.com/0pXqikGoJQ — IGN (@IGN) July 11, 2023

La risposta di Cillian Murphy è quella che molti darebbero, ma è pur vero che esistono persone non abituate alle maratone di film o che, andando al cinema con tutta la famiglia, non possono permettersi 10 biglietti in un colpo solo. A prescindere da ciò che succederà, negli States già si parla del fenomeno Barbenheimer, e tutti attendono con trepidazione il 21 luglio, giorno della battaglia al botteghino. Fra questi c'è anche Christopher Nolan, che non è affatto contento della situazione, e siccome Barbie è targato Warner Bros., l'ira del regista nei confronti della major è destinata ad aumentare se davvero Barbie supererà Oppenheimer.

Dobbiamo infine segnalare che Barbienheimer dovrà gareggiare anche con Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning. Part one, che è appena uscito. Ora, è vero che l'estate USA è ricca di film favolosi, ma sarebbe un peccato se qualcuno venisse un po’ sacrificato. Vedremo cosa accadrà fra una settimana circa, certo è che a Hollywood e dintorni non si respira una bella atmosfera, visto lo sciopero delle varie categorie di lavoratori dell’industria cinematografica. E Greta Gerwig che farà? Speriamo che qualcuno le strappi una dichiarazione in proposito.