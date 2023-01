Ballerina, il mondo di John Wick sarà espanso, lo sceneggiatore spiega con quale spirito

News Cinema

Ballerina, lo spin-off di John Wick con Ana de Armas, preludio a John Wick 4, espande il mondo degli assassini di professione abitato dal personaggio di Keanu Reeves. Lo sceneggiatore Shay Hatten spiega come.

Ballerina, lo spin-off di John Wick interpretato da Ana de Armas, sarà un oggetto curioso: collocato temporalmente tra John Wick 3 e l'imminente John Wick 4 (al cinema dal 23 marzo), vedrà partecipare anche Keanu Reeves e non nasce originariamente come parte della saga. Lo sceneggiatore Shay Hatten ha spiegato a Total Film cosa aspettarci dal lungometraggio al momento in lavorazione. Leggi anche Ana de Armas agli Oscar dopo l'incetta di nomination di Blonde ai Razzie Awards

Ballerina e il potenziale infinito del mondo di John Wick

Shay Hatten è il cosceneggiatore di Ballerina, spin-off della saga di John Wick collocato prima di John Wick 4: diretto da Len Wiseman e interpretato da Ana de Armas, il film prende spunto da una scena di John Wick 3: Parabellum, per concentrarsi (previo recasting, dalla ballerina Unity Phelan ad Ana) su un personaggio che si vedeva in quella circostanza. La cosa più curiosa è che il film non è nato come parte della saga, ma lo è diventato in corso d'opera, dopo che la Lionsgate ha acquisito la sceneggiatura di Hatten e ha deciso la fusione, per una riscrittura che Hatten ha operato con l'Emerald Fennell di Una donna promettente. Eppure, secondo Shay, tutto torna.

Credo che questo film ci apra nuove strade in questo mondo. Ci sono piccoli gruppi di diverse famiglie criminali, angoli diversi di un mondo che John non avrebbe mai ragione di andare a visitare nella vicenda principale portante. Ma Ballerina, nel contesto della compagnia di balletto che vediamo John visitare nel terzo film, esplora un personaggio che è passato da lì, per poi seguirlo in un viaggio in una nuova sacca del mondo di Wick, un contesto che non abbiamo visto in nessuno dei precedenti quattro film. Secondo me questo mostra davvero le potenzialità illimitate di espansione [della saga], di esplorazione delle sue aree grigie.