Ana de Armas agli Oscar dopo l'incetta di nomination di Blonde ai Razzie Awards

Blonde continua a dividere: dopo aver incassato diverse nomination ai Razzie Awards, il film su Marilyn Monroe ha ricevuto spazio anche agli Oscar dove Ana de Armas concorre per la categoria di migliore attrice protagonista.

Oscar contro Razzie. Il mondo del cinema ha espresso opinioni contrastanti su Blonde, film che ripercorre la travagliata storia hollywoodiana e privata di Marilyn Monroe. Ad interpretarla è stata Ana de Armas. Ancora oggi, il film si conferma essere fortemente divisivo. Tuttavia l'attrice ha guadagnato la sua prima nomination agli Oscar 2023 come migliore attrice per aver interpretato l’iconica attrice hollywoodiana. Eppure, poche ore prima, i Razzie Awards hanno penalizzato Blonde inserendolo in ben otto categorie.



Ana de Armas in Blonde: amata dagli Oscar, penalizzata dai Razzie

Anche i Razzie Awards amano far parlare di sé, accendendo i riflettori su quello che amano definire il lato peggiore dell’anno cinematografico appena trascorso. Esattamente come gli Academy Awards analizzano e premiano i film ritenuti migliori, i Razzie giunti alla 43esima edizione amano invece mostrare il lato peggiore dell’industria dell’intrattenimento. E Blonde non ha ricevuto sconti della pena. Il film, basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates pubblicato nel 1999, ha mostrato alcuni aspetti della vita di Marilyn Monroe ed è stato distribuito via Netflix. Il film è stato il più citato dai Razzie Awards, inserito in ben otto categorie ma senza includere Ana de Armas in quella di peggiore attrice. In compenso Blonde è stato nominato come peggiore film, peggior regista, peggior sceneggiatura e anche nella categoria di peggiore attore non protagonista per Xavier Samuel ed Evan Williams. Così come i Razzie hanno inserito Blonde nella categoria della peggiore coppia cinematografica per “I due "veri" personaggi nella scena ambientata nella "fittizia" camera da letto della Casa Bianca”. Un riferimento, dunque, alla performance di Ana de Armas c’è. Ciò permette all’attrice di unirsi a quell’elenco di celebrità nominate sia agli Oscar che ai Razzie Awards, com’è accaduto tempo addietro a James Coco in Solo Quando Rido (Only When I Laugh) e Glenn Close in Elegia americana.

In compenso gli Oscar hanno trascinato Blonde fuori dal tunnel inserendo Ana de Armas nella categoria di migliore attrice protagonista. La pellicola è stata presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 ricevendo una standing ovation di 14 minuti. In merito a quanto mostrato, l’attrice protagonista a Today della BBC aveva raccontato: “Il film presenta questa idea della percezione che abbiamo del successo, della fama e del glamour. Mostra l’alto lato e il prezzo che paghi per ottenerlo”. Per Ana de Armas si tratta della prima nomination agli Oscar della sua carriera ed è anche la prima attrice cubana a concorrere per la categoria.