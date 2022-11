Avatar: La via dell'acqua, la reazione di Zoe Saldana alla prima del sequel

News Cinema

Come avrà reagito Zoe Saldana alla prima visione di Avatar 2: La via dell'acqua? È stata l'attrice a svelarlo in un misto di emozione ed incredulità

A distanza di 13 anni dal primo film, Avatar: La via dell’acqua debutterà al cinema a metà dicembre 2022 e Zoe Saldaña, che interpreta Neytiri, ha condiviso la sua reazione alla prima visione del film. Il ritorno a Pandora non è stato semplice e ha richiesto anni di perfezionamento da parte di James Cameron e il suo team, ma il risultato di tanto duro lavoro è finalmente a portata di mano. A poche settimane dal lancio nelle sale cinematografiche, l’attrice ha regalato una piccola anteprima agli spettatori attraverso i suoi occhi. Ha confessato le sue emozioni in merito al sequel durante un’intervista a The Tonight Show di Jimmy Fallon.



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Avatar: La via dell’acqua, come ha reagito Zoe Saldaña alla prima del film

Già nel primo film, uscito nel 2009, Zoe Saldaña ha avuto la possibilità di lasciare un segno nella storia del cinema. Ha interpretato Neytiri, guerriera della tribu Na’Vi sul pianeta Pandora. L’attrice ha reso giustizia al suo personaggio interpretandola interamente attraverso il motion capture. Ed è grazie ad Avatar se la carriera di Zoe Saldaña ha finalmente ottenuto il giusto riconoscimento. Negli ultimi anni, infatti, è stata coinvolta sempre più su grande e piccolo schermo recitando anche nell’MCU, prendendo parte ai film dei Guardiani della galassia come interprete di Gamora. Ma, per il suo ritorno a Pandora, Zoe Saldaña ha dato un’occhiata al montaggio finale del film sequel di Avatar e ha ammesso di averne subito il fascino emotivo. Ai microfoni di Jimmy Fallon, ha raccontato come ha vissuto la visione:

Sto ancora elaborando, è molto emozionante. Sono sorpresa che le mie ciglia siano rimaste al loro posto. Ho singhiozzato tutto il tempo. È davvero speciale e posso darti un piccolo spoiler: c’è tanta acqua!

James Cameron, il regista, ha già condiviso qual è il suo piano d’azione per il futuro. Nonostante siano trascorsi 13 anni dall’uscita del primo film, i prossimi potrebbero arrivare molto prima in sala. Il regista ha dichiarato la sua intenzione di realizzare cinque film ambientati a Pandora: le riprese del terzo si sono svolte contemporaneamente a quelle del secondo, per cui non dovrebbe tardare ad arrivare. Come riporta ScreenRant, le riprese sono durate più di tre anni a causa della pandemia. Per non parlare del fatto che Avatar sia una delle produzioni cinematografiche più costose nella storia di Hollywood, motivo per cui gli spettatori fremono all’idea di ammirare quanto fatto nel sequel.