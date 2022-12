Avatar: La via dell'acqua, il primo giorno di incassi italiani in stile Marvel

News Cinema

Avatar 2 è appena arrivato nei nostri cinema: qual è stato l'incasso del primo giorno? È record? In quale fascia di incassi si colloca alla partenza il sequel firmato James Cameron? Quali sono i termini della sfida italiana?

Avatar: La via dell'acqua è arrivato ieri nei cinema italiani, e comincia il verdetto per Avatar 2, quello più importante per un blockbuster di questo tipo: gli incassi. Quanto ha registrato nel primo giorno il sequel di James Cameron al boxoffice italiano? Parliamo di un record oppure il kolossal si è ascritto a numeri e tendenze che conosciamo? Scopriamolo con i dati Cinetel.



Avatar 2, un primo giorno in stile Thor

Nessun record. Avatar: La via dell'acqua è partito però al botteghino italiano con 1.454.100 euro nel primo giorno, poco più del 1.410.000 registrato alla partenza da Thor: Love and Thunder. Nel 2022 il debutto migliore era stato quello di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, con 2.027.000. Cosa pare dirci questo numero, come gli altri fornitoci dalla Cinetel? Avatar 2 sembra per ora muovere lo stesso tipo di interesse verso un cinecomic marveliano, e se dovessimo basarci solo sull'analogia suggerita dai numeri con Thor 4, potremmo vedere un traguardo finale italiano sui 10-12 milioni di euro. Sensibile e preziosissimo per il nostro mercato, ma non epocale come il lungometraggio aspira a essere (e deve essere, per ragioni di costi). A onor del vero, Avatar 2 combatte svantaggiato con i cinecomic Marvel, perché nessuno di quei film nell'ultimo anno ha raggiunto e superato le tre ore di durata come il film di Cameron, con tutto ciò che consegue per la logistica degli orari e degli impegni degli spettatori. Leggi anche Avatar: La via dell'acqua, riviste al rialzo le previsioni d'incasso

Il 2022 tuttavia ha visto un blockbuster fumettistico di tre ore, The Batman con Robert Pattinson: debuttò peggio con 695.000 euro, però ha superato comunque i 10 milioni alla fine della sua corsa al botteghino italiano. Per questa ragione si potrebbe anche elaborare un'ipotesi alternativa (perché di ipotesi stiamo parlando per ora, è bene ricordarlo): se con quella partenza Avatar 2 dovesse crescere come The Batman e non come Thor 4, sarebbe plausibile che, aiutato pure dalle feste natalizie, possa toccare i 20 milioni. Se così fosse, scalzerebbe il trionfatore della stagione e dell'anno solare, Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo (tuttora imbattuto con 14.771.400 euro).

Avatar contro Avatar 2? I termini della sfida italiana

I termini della sfida italiana tra il sequel e il suo predecessore Avatar sembrano per ora fuori parametro: nel 2010 incassò in Italia, uscendo a metà gennaio 2010, ben 65 milioni di euro, portando al cinema 7.500.000 di spettatori (non calcoliamo i comunque sensibili 3 milioni della riedizione 2022). Numeri alla Checco Zalone di Quo Vado?, sostanzialmente. L'incasso del primo giorno nostrano, stando agli annuari Cinetel, non fu però enormemente più alto di quello della Via dell'Acqua, sul 1.909.000. C'è da considerare che dopo la pandemia un solo film è riuscito a superare la soglia dei 20 milioni qui da noi, cioè Spider-Man No Way Home dell'anno scorso, arrivando ai 25, contando anche la recente riedizione con 13 minuti aggiuntivi. Il primo giorno del terzo Spidey con Tom Holland veleggiò però sui 3 milioni di euro e divenne un fenomeno di costume, comprensivo di "reaction" in sala condivise sui social. Leggi anche Avatar 2: perché bisogna vederlo assolutamente al cinema