Avatar, James Cameron sui Na'vi: la grazia felpata, la lingua musicale, la danza felina di Zoe Saldana

Nella Masterclass che ha tenuto in collegamento con il direttore del Museo del Cinema di Torino Carlo Chatrian, James Cameron ha parlato anche di Avatar, il suo progetto di una vita. In particolare si è soffermato sull'aspetto e sui movimenti dei Na'vi, a cominciare dalla leggiadra Neytiri di Zoe Saldana.

James Cameron ha dedicato quasi tutta la vita ad Avatar, creando, grazie alla sua fervida immaginazione, un mondo in cui ci siamo rifugiati per scappare dalle asprezze del nostro, proprio come fa nel film capostipite Jake Sully, l'ex marine invalido interpretato da Sam Worthington. Il primo abbozzo di sceneggiatura di Avatar risale alla metà degli anni '90, mentre l’ultimo capitolo della saga, e cioè Avatar 5, arriverà nelle sale il 19 dicembre 2031, quindi i film sono andati di pari passo con le evoluzioni della tecnologia. Il regista ha lavorato alacremente e non si è perso d’animo nemmeno quando imperversava la pandemia di Covid. Grazie agli account social legati al film, abbiamo seguito la lavorazione di Avatar 2 e Avatar 3, e abbiamo visto il cast intento a recitare, riposarsi e cimentarsi in diverse prodezze.

Della passione di James Cameron per Avatar ha parlato lui stesso durante la masterclass che ha tenuto qualche giorno fa in collegamento con il Museo del Cinema di Torino. Il regista doveva venire in Italia a ricevere il Premio Stella della Mole e a visitare la mostra The Art of James Cameron che il museo ospita da febbraio. Gli impegni di lavoro non gli hanno consentito di lasciare la Nuova Zelanda, dove sta girando Avatar 4, ma di buon mattino ha cliccato su un link Zoom ed è apparso sui monitor dei nostri computer. Della masterclass, moderata dal direttore del museo Carlo Chatrian potete leggere qui, mentre oggi abbiamo deciso di soffermarci su Pandora, sull'origine dei Na 'vi e sulla creazione di Neytiri, il personaggio interpretato da Zoe Saldana.

Avatar: l'origine dei Na'vi

Se il primo Avatar è uscito nel dicembre del 2019 (in Italia nel gennaio del 2010), Avatar 2 - La via dell’acqua è arrivato in sala a fine 2023. Avatar - Fuoco e Cenere conquisterà i cinema il 19 dicembre del 2025, Avatar 4 il 21 dicembre 2029 e Avatar 5, come già detto, il 19 dicembre 2031.

L'aspetto dei Na'vi

Quando abbiamo cominciato a pensare a come sarebbero stati i Na'vi, i miei collaboratori hanno iniziato a mostrarmi immagini di rettili, pesci, anfibi, che però mi convincevano fino a un certo punto, anche se poi ho preso ispirazione dalle creature marine e persino dai dinosauri. Un giorno mi sono detto: 'Devo pensare a qualcosa che sia diverso dagli esseri umani ma che in un certo senso li ricordi'. Così ho deciso che i Na'vi dovevano avere gli occhi grandi. Neytiri, se ci pensate, non è bellissima, ma le proporzioni del suo viso sono perfette: la distanza fra gli occhi e fra il naso e la bocca. E tuttavia le dimensioni dei suoi lineamenti sono più grandi di quelle umane, ma non tanto più grandi, perché desideravo che avesse qualcosa di differente da noi che risultasse al contempo molto attraente. Inoltre, la bocca dell'attore doveva essere la bocca del personaggio, anche se la parte superiore del viso era allungata, così come le orecchie e il collo. Se ho scelto Zoe Saldana per il ruolo, è perché è molto felina nei movimenti. Insieme a Zoe abbiamo sviluppato ulteriormente Neytiri, in modo che fosse modellata su di lei.

I movimenti dei Na'vi e di Neytiri

Volevamo che i Na'vi si muovessero in un modo che non fosse totalmente umano, quindi abbiamo sviluppato per Zoe Saldana una postura e una maniera di muoversi molto particolari. Neytiri e gli altri Na'vi non si siedono per terra, se ci fate caso, ma si accovacciano come un gatto. Volevamo avere un repertorio preciso dei loro movimenti ed è stato un lavoro che ha richiesto del tempo, dopodiché abbiamo ideato una lingua e una pronuncia per gli abitanti di Pandora. Zoe Saldana, come sapete, viene da un paese di lingua spagnola, quindi ha dovuto anche imparare l'inglese, e la sua pronuncia è alla base della lingua dei Na'vi. Zoe, inoltre, aveva fatto la ballerina, quindi si muoveva con la grazia di certi felini. Abbiamo fatto tantissime prove, prima di passare al processo di performance capture, perché, quando ci si arriva, tutto dev'essere stato completato: tanto i movimenti del volto quanto del corpo, e quindi la cosa importante è che ci sia una coerenza nei movimenti dell'attore o dell'attrice, che nel nostro caso erano una danza.