Avatar: James Cameron e i suoi attori si riuniscono per celebrare il ritorno al cinema del film

In una conferenza stampa virtuale (è stato impossibile riunire tutti in tempo nello stesso luogo a causa dei diversi impegni) Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Stephen Lang e James Cameron ha rievocato l'esperienza di Avatar.

Vedere Avatar al cinema così come era stato concepito all'origine, ma con la tecnologia di rimasterizzazione migliorata e capace di restituire tutta la grandezza estetica del film. Siete pronti per spuntare questa voce dalla vostra lista di cose imprescindibili da fare? Per riavvicinare il pubblico alle atmosfere del mondo di Pandora, visto l'arrivo in sala di Avatar 2: La via dell'acqua il 14 dicembre 2022, la Disney (Avatar era prodotto da 20th Century Fox, acquisita dalla Disney nel 2019) ha deciso di riportare nei cinema il film di James Cameron(rimuovendolo al contempo dal servizio streaming Disney+). È inutile ricordarvi che si tratta del titolo con il più alto incasso cinematografico mondiale di sempre (pari a 2.847.397.339 dollari), vero?

L'occasione era dunque troppo ghiotta per non organizzare una reunion promozionale del cast di Avatar con una conferenza stampa virtuale, alla quale sono stati invitate testate giornalistiche di tutti i paesi del mondo. Cameron è stato affiancato sullo schermo, nei vari riquadri dei diversi luoghi in cui si fisicamente si trovavano, da Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Stephen Lang e dal produttore Jon Landau che per l'occasione ha fatto le veci del moderatore. Avatar è stato dunque rimasterizzato in 4K e dal 22 settembre tornerà al cinema in tutti i formati possibili. Qui sotto le dichiarazioni di attori e regista più in basso il nuovo trailer di Avatar.

Avatar torna al cinema, James Cameron: "Ora il film ha il miglior look di sempre"

"Chi ha 22, 23 anni è improbabile che abbia visto Avatar in una sala cinematografica e questo, in un certo senso, significa non aver visto il film". Esordisce così in conferenza stampa James Cameron, mettendo subito in chiaro che c'è un abisso tra l'esperienza di visione del film sullo schermo televisivo rispetto a quella sullo schermo di un cinema. "Avevamo fatto uscire il film in 3D e ora è rimasterizzato in 4K HDR e non è mai apparso meglio di come è adesso. Ci sono tanti persone, delle nuove e vecchie generazioni, che hanno amato il film avendolo visto in blu-ray o in streaming, ma non lo hanno visto come lo abbiamo inteso noi". Il regista racconta di come lui stesso e il suo team siano rimasti stupefatti dalla qualità delle immagini dopo il lavoro di rimasterizzazione. "Con tutta l'umiltà possibile, devo dire che il film ha un impatto estetico incredibile e siamo elettrizzati di poter condividere questa esperienza con le persone grazie al ritorno nei cinema".

Avatar: qual è il maggiore ricordo che il cast ha del primo film?

Sam Worthington/Jake Sully

La prima volta che ho letto il copione che parlava di montagne fluttuanti e di altre cose che non riuscivo a capire, mi chiedevo come avremmo mai potuto realizzare tutto questo. Il ricordo più grande che ho è il senso di difficoltà nella costruzione del film. Perché questo è stato. James ogni giorno faceva costruire qualcosa che poi sarebbe diventata una montagna fluttuante e mi diceva, ora ti attacchiamo a questi cavi e tu devi saltar giù da lì. Ero un bambino di 5 anni in un grande parco giochi ed era il mio lavoro. Non so se ne sarebbe venuto fuori un film, ma mi divertivo come un matto

Sigourney Weaver/Dr. Grace Augustine

Nel mio primo giorno, la prima scena dovevo interpretare la dottoressa Grace Augustine nel suo avatar e potevo vedere su uno schermo una versione grezza di come sarebbe apparsa. Quindi non vedevo me con il costume, vedevo un avatar di 2 metri e 13 cm con addosso una canotta e dentro una specie di giungla. Questo mi diede un brivido e anche un senso di sollievo, perché pensai che poteva davvero funzionare. L'idea da quella piccola stanza potessimo creare nuovi mondi era fantastica. L'unico modo per andare su Pandora è entrare in una sala e vedere il film in 3D. Quello è il razzo che ti ci porta. E io ne sono stata convinta fin dal primo giorno, con quella piccola parte che dovevo fare.

Zoe Saldana/Neytiri

So che la domanda sul ricordo più grande si riferisce alla realizzazione del film, ma io non potrò mai dimenticare la telefonata di James Cameron che mi diceva di volere me per interpretare Neytiri. Stavo cambiando il pannolino alla mia nipotina e ve dico chiaro, non mai apprezzato così tanto un pannolino sporco come in quel momento. Quello telefonata mi gettò in un flusso di emozioni, avrei lavorato con i miei idoli, con il creatore di Sarah Connor [il personaggio di Linda Hamilton in Terminator di James Cameron, ndr] e poi con Ellen Ripley [il personaggio interpretato da Sigourney Weaver nella saga di Alien, ndr]. Ero enstusiasta, avrei dovuto lavorare, ossia imparare a tirare con l'arco, conoscere le arti marziali, arrampicarmi sugli alberi... quell'euforia di dover prendere lezioni per fare tutto questo senza sapere se avrebbe funzionato, tutto questo nel teatro di posa che era gelido. La mia immaginazione non è mai stata tanto infinita di quando ero lì dentro. È stata un'esperienza che mi ha ricalibrato gli obiettivi sul lavoro, mi ha reso orgogliosa per il lavoro che faccio. Sentivo di poter far parte di qualcosa di davvero magnifico. È stato qualcosa di davvero magico per me.

Michelle Rodriguez/Trudy Chacón

Lavorare su un set con James Cameron ti apre gli orizzonti. La mia prospettiva sulle cose è cambiata. È stata un'esperienza fantastica. Vedere lavorare il team su qualcosa che sembrava impossibile e poi rivedere le scene su uno schermo che non erano ancora per niente complete, mi ha fatto capire che ero parte di qualcosa che non era mai stato fatto prima. E questa sensazione l'ho avuta ogni giorno. Devo dire quindi che già soltanto l'esperienza di essere sul set di un film di James Cameron è straordinaria.

Stephen Lang/ Colonel Miles Quaritch

Per è la scena nella sala della mensa, la scena "non siete più in Kansas" [citazione di una celebre battuta de Il mago di Oz, ndr]. È stata la prima scena che ho girato e che è echeggiata per tutto il resto della lavorazione e ha definito il mio modo di collaborare con James. Lui mi ha incoraggiato a improvvisare, a sentirmi libero come avrei voluto, mi dava il permesso di prendermi l'autorità che aveva il mio ruolo. Ed era importante, perché era un momento in cui in quella stanza era piena di persone. È stata una cosa molto generosa da parte sue e anche molto astuta. Ero fortunato a potermi prendere questa libertà. Mi ha dato fiducia in quella prima scena, una fiducia che si è estesa fino al termine della lavorazione.