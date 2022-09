Avatar 2 e il destino del 3D: conta ancora nel cinema? Risponde James Cameron

News Cinema

Avatar 2: La via dell'acqua naturalmente sarà distribuito a dicembre anche in 3D, tecnica nella quale James Cameron ha sempre creduto fermamente. Ci crede ancora? Hollywood crede ancora nel 3D? Slashfilm glielo ha domandato.

Il 14 dicembre sarà nelle nostre sale Avatar 2: La via dell'acqua di James Cameron, che in questi giorni sta anche promuovendo la riedizione del primo Avatar (di nuovo al cinema dal 22 settembre). Slashfilm, parlando col regista dello stato attuale dell'ambiente, gli ha anche posto un'interessante domanda: il 3D è ancora importante a Hollywood com'era una decina d'anni fa? Leggi anche Volete rivedere Avatar su Disney+ prima di Avatar 2? Troppo tardi: il film è stato tolto perché torna al cinema

James Cameron sul 3D in Avatar e nel cinema: ha un futuro? Conta ancora?

Tra la riedizione del primo Avatar e l'uscita del seguito Avatar 2: La via dell'acqua a Natale, James Cameron è molto impegnato a ribadire la sua visione magniloquente della settima arte. Intorno al 2009 fu uno dei più grandi sostenitori della ripresa in 3D nativo come la nuova frontiera della cinematografia. Per qualche anno in effetti assistemmo a un suo utilizzo su scala piuttosto vasta, essenzialmente per i blockbuster hollywoodiani, ma non si può negare che da diverso tempo a questa parte ci capita sempre più di rado di imbatterci in queste proiezioni. Il 3D è morto? Slashfilm l'ha chiesto a James Cameron.

Alla maggior parte delle persone il 3D sembra "finito". Ma non è davvero finito. È stato semplicemente accettato. Ora è semplicemente una delle scelte che hai quando vai in un cinema a vedere un blockbuster. Io lo paragono al colore. Quando i primi film a colori uscirono, fecero sensazione. La gente andava a vedere i film perché erano a colori. Nel periodo in cui uscì Avatar, la gente andava a vedere i film perché erano in 3D.... credo abbia avuto un impatto sul modo in cui i film erano presentati, ora è una cosa accettata, parte della zeitgeist e del modo in cui si fa il cinema.