Avatar e gli altri film di James Cameron: come sceglierli per migliorare il proprio inglese

News Cinema

Una ricerca ha esaminato in modo approfondito i film di James Cameron per determinare, attraverso un'analisi del linguaggio e delle parole, quali fossero i più adatti per migliorare il proprio inglese .

Alcune copie in inglese di Avatar: La via dell'acqua circolano nelle grandi città e scegliere di vedere, o rivedere, il film di James Cameron non doppiato è un regalo natalizio da fare a stessi. Abbiamo fior di doppiatori in Italia, su questo non ci piove, ma siamo tutti d'accordo che guardare un film con attori che recitano con la voce di altri attori, significa aggiungere uno spesso filtro sulla versione finale di un opera. Poi, un conto è un prodotto ad altro valore artistico e un altro è un contenuto di puro intrattenimento, ma non è su questo confine che l'articolo che state leggendo vuole puntare il dito.

Per abbattere le barriere linguistiche, il doppiaggio è stata ed è ancora una risorsa imprescindibile. Nacque per una questione di business con l'avvento del sonoro, perché le pellicole americane non potevano essere fruite in Europa da un pubblico che non aveva familiarità con l'inglese. All'inizio alcuni titoli venivano comunque proiettati come i film muti, con musica in sottofondo e didascalie aggiunte per rendere comprensibile lo svolgimento dela trama, ma gli esercenti si stavano attrezzando per diffondere per grande novità del sonoro. I primi doppiaggi nacquero dunque negli studios americani che poi avrebbero spedito le copie dei loro film in altre lingue ai rispettivi paesi. Chi erano i doppiatori? Per il nostro paese erano attori che masticavano l'italiano e prestavano la loro voce, con forte accento americano, per rendere comprensibili i dialoghi.

Per una sessantina d'anni dunque non c'è stata scelta. I film stranieri si potevano gustare solo in italiano, mentre il doppiaggio diventava un'arte a sé che faceva nascere nuovi talenti nell'ombra. Dei grandi divi americani era sostanzialmente impossibile conoscerne la vera voce e ogni volta che se ne aveva l'occasione, magari quando arrivavano in Italia e facevano una comparsata in uno show TV, l'effetto di vederli e ascoltarli era persino straniante. Oggi questo problema non sussite e la globalizzazione virtuale arrivata con internet, ha fatto sì che le generazioni dei nativi digitali potessero avere acceso a qualunque contenuto originale.

La classifica dei film di James Cameron per migliorare il proprio inglese

Tornando alla fruizione dei film in lingua inglese, soffermiaci proprio sulla filmografia di James Cameron. Per classificare tutti i suoi film in base al loro livello di difficoltà linguistica, la piattaforma di e-learning Preply ha fatto analizzare tutte le parole contenute nelle sceneggiature e ne hanno indicato il rispettivo livello linguistico (A1, A2, B1, B2, C1) secondo l'Oxford English Dictionary. Il primo Avatar, ad esempio, è un buon film per ampliare le proprie conoscenze di inglese. Contiene una maggioranza di parole che possono essere comprese già con un livello A1 basso, ma anche molta terminologia di livello C1, in modo che gli spettatori siano introdotti in modo intrigante a questo livello più impegnativo.

Qui sotto trovate la ricerca effettuata dai linguisti in ogni dettaglio.

Ai diversi livelli linguistici è stato assegnato un punteggio. Le parole di livello A1 hanno ricevuto 1 punto, quelle di livello A2 due punti. Sono stati assegnati sei punti per il B1, otto punti per il B2 e dodici punti per le parole del livello linguistico più alto, il C1. In questo modo si è ottenuta una somma per tutti i film analizzati che esprime il livello di difficoltà della lingua nel film. Per poter confrontare i film, alcuni dei quali hanno tempi di proiezione molto diversi e quindi sceneggiature più complete, i totali sono stati standardizzati e si è potuta determinare una classifica equa di tutti i film natalizi in base al loro livello linguistico.