Avatar 2: La via dell'acqua, il nuovo trailer ufficiale del film di James Cameron!

È tempo di fermare qualunque attività stiamo facendo e vedere il nuovo trailer ufficiale in italiano di Avatar 2: La Via dell'Acqua. Il film di James Cameron arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane.

Potete continuare a chiamarlo Avatar 2, ma per precisi il titolo corretto è Avatar: La Via dell'Acqua. Il sequel di Avatar di cui oggi possiamo vedere il nuovo trailer è in arrivo al cinema fra 43 giorni, il 14 dicembre 2022. Il film di James Cameron si preannuncia come una grande esperienza cinematografica, molto più immersiva di quanto non fosse il primo film uscito in Italia nel gennaio del 2010. Parlare di film è quasi riduttivo, perché il cineasta ha creato un mondo narrativo e visivo sfruttando tutta la tecnologia più avanzata nel settore dell'audiovisivo, espandendo storie e personaggi per ben quattro sequel.

Qui sotto il nuovo trailer ufficiale in italiano di Avatar: La Via dell'Acqua.



Avatar 2: la trama e il poster ufficiale del film di James Cameron

La storia si ambienta diversi anni dopo gli eventi del primo Avatar. Ritroviamo i due protagonisti Jake Sully e Neytiri, sempre interpretati da Sam Worthington e Zoe Saldana, ancora insieme e con figli al seguito, pronti ad eplorare lo sconfinato mondo di Pandora. Li vedremo affrontare nuovi conflitti tra gli umani e la loro specie, ma la stessa educazione dei figli porterà qualche dissapore per le diverse vedute della coppia.

Del cast fanno parte i nuovi arrivati Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh e Vin Diesel, mentre ritroveremo Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Matt Gerald e Giovanni Ribisi.





