Avatar: La via dell'acqua, quanto dura Avatar 2? James Cameron non fa sconti

News Cinema

A quanto sembra la durata di Avatar 2, cioè Avatar: La via dell'acqua, non farà sconti, come peraltro James Cameron aveva annunciato: l'evento avrà una durata... corposa!

Ha dichiarato e ha dimostrato più volte di non aver paura di una durata corposa, quando crea un film: con Avatar - La via dell'acqua, l'atteso Avatar 2 a tredici anni di distanza dal primo capitolo, James Cameron non farà sconti in merito, a quanto scoperto da Hollywood Reporter. Siete abituati ai kolossal cinecomic che superano abbondantemente le due ore? Roba da dilettanti. Leggi anche Avatar 2 - La via dell'acqua, il produttore: "Vi svelo la qualità più grande di James Cameron"

Avatar 2 La via dell'Acqua di James Cameron dura più di tre ore