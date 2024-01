Aspettando Povere creature!, ecco i migliori film in streaming di Emma Stone

News Cinema

La protagonista di La La Land vincerà il suo secondo Oscar grazie al film di Yorgos Lanthimos? Possibile. Intanto ripercorriamone l'ammirevole carriera attraverso cinque film in streaming.

Dopo il Leone d’Oro conquistato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, Povere creature! si appresta ad arrivare nelle sale italiane. Grazie alla sua notevole performance, la protagonista Emma Stone sembra molto vicina a conquistare il suo secondo Oscar come attrice protagonista. Ed è proprio a questa attrice e alla sua folgorante carriera che vogliamo dedicare oggi i nostri consueti cinque film in streaming. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Emma Stone

Easy Girl

Birdman

La La Land

La favorita

Crudelia

Easy Girl (2010)

Easy Girl: il trailer del film con Emma Stone

Al primo film da protagonista la Stone centra immediatamente un personaggio indimenticabile, interpretato con un carisma e un’ironia da grande attrice. Una prova che innalza il livello già elevato di Easy Girl, commedia scolastica che vede nel cast anche notevoli caratteristi come Stanley Tucci e Thomas Haden Church. Ci si diverte, si ride con gusto, si osservano figure tratteggiate con cura e senso del cinema di genere. A suo tempo si rivelò un piccolo film di culto, e meritatamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Birdman (2014)

Birdman: Il trailer italiano del film - HD

Prima nomination all’Oscar come attrice non protagonista per il gioco estroso di Alejandro Inárritu con protagonista un maestoso Michael Keaton. Birdman è un film nel film che mescola finzione, autobiografia, rimandi precisi alla Hollywood mainstream e un virtuosismo estetico senza precedenti o quasi. Ci si diverte se si sta al gioco, ed è onestamente difficile non starci. partecipano anche Edward Norton, Naomi Watts, Andrea Riseborough, altri attori di lusso. Quattro statuette ottenute: film, regia, sceneggiatura e fotografia. A suo modo un classico del cinema contemporaneo. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

La La Land (2016)

La La Land: Trailer ufficiale in italiano - HD

Chiamata da Damien Chazelle come protagonista di questo melodramma romantico scandito da grandi momenti musicali, la Stone risponde con una prova estroversa e composta, che le frutta l’Oscar come miglior attrice protagonista. Una statuetta che deve essere condivisa con il partner Ryan Gosling, perfetto nell’elevare le doti di attrice della Stone. La La Land possiede una sequenza d'apertura pazzesca, una danza sulle colline di Hollywood indimenticabile, un finale malinconico di sicuro effetto. Bellissimo vincitore dell’Oscar anche per la miglior regia. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video. Rai Play, NOW.

La favorita (2018)

La Favorita: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La prima collaborazione con Yorgos Lanthimos regala alla Stone la terza nomination ma soprattutto la possibilità di recitare insieme a due colleghe ispiratissime come Rachel Weisz ma soprattutto una Olivia Colman da Oscar. La favorita diventa una commedia corrosiva sul senso del potere, sulla rivalità femminile, sull’inutilità del conflitto, a qualsiasi livello. La Stone offre una performance sulfurea, ispirata, gigiona nel senso migliore del termine. I suoi duelli di sguardi con la Weisz sono fenomenali, i duetti spavaldi con la Colman spassosi. Ottimo cinema d’autore con una spolverata di Kubrick (piccola piccola, sia chiaro…). Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Crudelia (2021)

Crudelia: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Francamente, la miglior prova della carriera della Stone per quanto riguarda la presenza scenica e l'istrionismo. Come indossa lei questi costumi straordinari, quelle acconciature fantasmagoriche, nessun'altra a Hollywood avrebbe saputo farlo. Craig Gillespie le costruisce intorno Crudelia con intelligenza e senso dello spettacolo. Emma Thompson come antagonista si fa indimenticabile, Mark Strong a supporto altrettanto potente. Film di spessore, divertente e ottimamente congegnato. Forse il migliore in live-action della Disney. Anzi, senza forse…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.