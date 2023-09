Arrivano i podcast targati Lucky Red: cinema e non solo

News Cinema

La società di Andrea Occhipinti entra nel mercato delle storie raccontate in audio con una serie di prodotti realizzata in collaborazione con Amazon Music e disponbili dal oggi, 29 settembre, sulla piattaforma.

Sono disponibili da oggi, venerdì 29 settembre, i primi sei podcast prodotti da Lucky Red in collaborazione con Amazon Music, piattaforma che li ha disponibili in esclusiva fino al 13 ottobre, quando poi diverranno disponibili anche sulle altre piattaforme di streaming podcast. Altri sei verranno resi disponibili a novembre.

Per i tanti che si chiedessero come va realmente il mercato di questo prodotto così di moda, Mattia Guerra di Lucky Red, alla presentazione dei loro podcast, cita i più recenti dati Nielsen, secondo i quali sono ben 16 milioni gli ascoltatori di podcast in Italia, e che i podcast generano forte engagement (vuol dire che chi ne inizia uno, solitamente, lo finisce ascoltando poi tutti gli episodi). Il target di riferimento per i podcast, sempre secondo questi dati è quello che va dai 15 ai 44 anni.

Ma quali sono questi podcast prodotti da Lucky Red?

A presentarli è stato il giornalista e critico cinematografico Gabriele Niola, anche autore e narratore di uno, quello che ha il legame più diretto con il mondo del cinema e che si intitola Storyboard, 15 episodi da 30 minuti che raccontano le “clamorose storie produttive” di alcuni titoli famosissimi della storia del cinema, da Il sorpasso a Qualcuno volò sul nido del cuculo, passando per Ladri di biciclette, Il padrino, The Blues Brothers e Fitzcarraldo.

Come Storyboard dal 29 settembre su Amazon Music c’è poi Picciotti - La mafia raccontata da Lirio Abbate, nel quale il noto giornalista racconta la storia del clan dei Corleonesi con il contributo di “testimonianze dirette” da parte di chi la mafia l’ha subita, combattuta o di chi ne ha fatto parte e “racconta dal di dentro omicidi e fatti sanguinari sorridendo ancora oggi”.

Maestri dell’inganno, scritto e narrato da Valerio Bergesio, è “un true crime tutto da ridere”, composto da storie “di truffe, truffatorie truffati” in cui “c’è la verità che sorpassa la finzione” e in cui “i colpi di scena alzano costanemente la posta in gioco”, come nel caso della celebre burla delle teste di Modigliani.

Narrato da Isabella Ferrari e scritto da Antonella Bolelli Ferrera in collaborazione con Grazia Giardiello è Bad Girls, racconto di “storie vere conosciute in carcere e in ospedali psichiatrici giudiziari” da Bolelli Ferrera, quelle di “giovani donne accusate di reati gravissimi, quasi tutte di omicidio, ma che hanno tutte un passato di vittime che avevano ritrosia pudore a raccontare”.

Bolelli Ferrera è con Massimiliano Griner autrice di Diari da un esorcismo, podcast narrato da Marco Bocci, che ha parlato di un’esperienza “sconvolgente per me che pensavo che fosse solo puro intrattenimento e che mentre leggevo mi trovavo suggestionato, mi cagavo sotto, perché alla fine tutto quello che racconto è reale”.

A narrare Le regole del venerabile è invece Francesco Montanari (anche autore con Massimiliano Griner e Daniele Rielli), che lo ha descritto come “una storia affascinante ispirata a Licio Gelli sempre a cavallo tra realtà e immaginazione”, con un anziano Gelli che racconta la sua storia con la capacità manipolatoria e da “grande venditore” che lo hanno portato a diventare “l’uomo occulto del panorama italiano”.

A questi primi sei podcast già disponibili faranno poi seguito a novembre: Zodiac e il mostro di Firenze: la teoria dell’acqua, che parte dall’inchiesta giornalistica di Francesco Amicone per portare avanti una tesi audace come quella che vede lo stesso responsabile nei casi di quelli che erano ritenuti due diversi serial killer, uno negli USA e uno in Italia; Ludwig - Gli eredi del nazismo, storie neonazismo nel nordest italiano degli anni 80 e 90; Fontecupa. Il mistero di Serena Mollicone, in cui l’autore e narratore Massimiliano Griner ricostruisce “una storia di provincia con eco nazionale che rappresenta tutto quello che di aspettiamo di trovare in un caso di cronaca nera e in un podcast true crime”; Giacinto. Lo sciamano della Repubblica, narrato da Edoardo Leo e dedicato a Marco Pannella “uomo che si è battuto per diritti che ancora oggi dobbiamo sforzarci di conservare”; Refuge, narrato da Chiara Francini, che racconta sei storie di ragazzi e ragazze Lgbt vittime di terribili discriminazioni che hanno trovato accoglienza e sostegno grazie al progetto Refuge, fondato da Fabrizio Marrazzo nel 2016; e Gigolò per caso - Il podcast, nel quale, a partire dalla serie omonima, Asia Argento parlerà “dei misteri e dei tabù del sesso per sdoganare argomento che provoca ancora imbarazzo nei giovani, e che sono temi che ci riguardano tutti”.