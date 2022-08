Aquaman 2, quanti Batman ci saranno? Jason Momoa provoca i fan

News Cinema

Manca ancora molto ad Aquaman: The Lost Kingdom, ma Jason Momoa suggerisce che nel film potrebbe comparire più di un Bruce Wayne. Scherza o la situazione si complica?

Dopo il recente ulteriore slittamento, sappiamo che vedremo Aquaman and the Lost Kingdom nel Natale 2023: quale migliore maniera di ingannare il tempo se non mettere in giro una voce che scateni discussioni e ipotesi? Il protagonista Jason Momoa aveva detto in passato che in Aquaman 2 ci sarebbe stato il Batman di Ben Affleck, ma c'è chi ha giurato di aver visto in un test screening del film quello di Michael Keaton. Ma cosa succede? Leggi anche Batgirl, il messaggio dei registi dopo la cancellazione

Aquaman and the Lost Kingdom, Batman sarà Ben Affleck? O Michael Keaton?

Braccato dall'Associated Press sul red carpet della serie See per Apple TV+, Jason Momoa, interprete del protagonista Arthur Curry anche in Aquaman and the Lost Kingdom, ha dovuto ricorrere all'ironia per rispondere a una precisa domanda, non peregrina. Aveva parlato di Ben Affleck come Bruce Wayne nel suo film, c'è chi al test screening di Aquaman 2 avrebbe visto invece Michael Keaton! Com'è da interpretare la contraddizione? Jason ha detto:

Non posso dirvi nulla della reunion. Batman potrebbe come non potrebbe esserci. Potrebbe esserci più Batman o anche meno Batman. Chi lo sa? C'è un limite a quello che uno può sapere.

L'apparizione del Batman di Ben Affleck sarebbe coerente: dopotutto Jason Momoa / Aquaman è stato al suo fianco in Justice League (comparendo in cammeo anche in Batman V Superman - Dawn of Justice). Più delicata sarebbe la presenza del Bruce Wayne di Michael Keaton: una delle due sicure riapparizioni dell'attore, in Batgirl, è stata spazzata via dalla cancellazione del film dal parte della Warner Bros. Discovery. Rimaneva in ballo quella in The Flash con Ezra Miller (previsto nell'estate 2023, prima quindi di Aquaman 2), dove però - come si sa - ci sarà anche Affleck. Tra multiversi e ripensamenti commerciali, il DC Extended Universe è una fonte continua di colpi di scena... e anche di spaesamento. Forse anche per questo Jason se la ride.