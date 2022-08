Batgirl, il messaggio dei registi dopo la cancellazione

News Cinema

I registi di Batgirl, Adil El Arbi e Bilall Fallah, hanno usato Instagram per raccontare il loro stupore di fronte alla cancellazione del film, ringraziando tutte le persone coinvolte.

Riecheggia ancora in rete e nell'ambiente la decisione drastica di cancellare Batgirl a riprese terminate, da parte della Warner Bros. Discovery: i registi del film, Adil El Arbi & Bilall Fallah, sono stati sorpresi dalla notizia sconvolgente poche ore dopo il matrimonio di Adil, un momento a dir poco inadatto per accogliere una mazzata di questa portata. I due autori belgi di origini marocchine hanno usato Instagram per esprimere la loro delusione.

Batgirl cancellato, la reazione dei registi Adil El Arbi e Bilall Fallah

Adil El Arbi e Bilall Fallah, noti ormai a Hollywood come Adil & Bilall, stavano attraversando un buon momento: a parte il lavoro su Batgirl, hanno appena chiuso la prima stagione di Ms. Marvel su Disney+ per il Marvel Cinematic Universe, e vantano il grande successo di pubblico di Bad Boys for Life con Will Smith e Martin Lawrence. Forse consapevoli di questa situazione comunque felice della loro carriera, iniziata nel 2011 in Belgio con noir a sfondo sociale, Adil e Bilall hanno affidato a Instagram un saluto a Batgirl, accorato ma senza vittimismo.

Siamo rattristati e scioccati dalla notizia, ancora non riusciamo a crederci. Come registi, è fondamentale che il nostro lavoro sia visto dal pubblico, e anche se il film non era ancora terminato, ci sarebbe piaciuto che tutti i fan nel mondo avessero avuto l'opportunità di vederlo e di abbracciarlo nella sua forma finita. Forse un giorno potranno, insha'Allah.

I nostri fantastici cast e troupe hanno fatto un lavoro favoloso, hanno lavorato sodo per dare vita a Batgirl. Saremo sempre grati per aver fatto parte di questa squadra. È stato un sogno lavorare con attrici e attori fantastici come Michael Keaton, J. K. Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Corey Johnson, Rebecca Front e soprattutto la grandiosa Leslie Grace, che aveva ritratto Batgirl con tanta passione, dedizione e umanità.

Ad ogni modo, in quanto grandissimi fan di Batman da ragazzini, è stato un privilegio e un onore far parte del DC Extended Universe, anche se solo per un breve momento. Batgirl per sempre.