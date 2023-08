Anche Gary OIdman nel nuovo film di Paolo Sorrentino: tutte le aggiunte al cast

News Cinema

Paolo Sorrentino sta girando a Napoli il suo nuovo film, ancora senza titolo e al già ricchissimo cast si sono aggiunti altri attori e soprattutto il premio Oscar Gary Oldman.

Nick Vivarelli per Variety riporta la notizia che Gary Oldman si è aggiunto al già notevolissimo cast del nuovo film Paolo Sorrentino, che lo sta girando a Napoli. Non si sa ancora il ruolo che ricoprirà l'attore nella storia, ma è davvero un bell'incontro quello tra questi due premi Oscar. Nello stesso articolo si parla di altre aggiunte al cast e si forniscono ulteriori dettagli su una trama ancora misteriosa, al centro del decimo film del regista.

Gli altri attori che si aggiungono al cast oltre a Gary Oldman

Al cast già noto del film - una produzione italo-francese, che Vivarelli descrive come una lettera d'amore a Napoli - composto da Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia Degrandi e la debuttante Celeste Dalla Porta, si sono aggiunti oltre a Gary Oldman due attori napoletani molto noti come Nello Mascia e Biagio Izzo, il primo spesso presente nei film di Mario Martone e con Sorrentino in L'uomo in più e il secondo alla sua prima prova con Paolo Sorrentino. Non si conoscono i ruoli rispettivi degli attori che abbiamo elencato, perché comprensibilmente c'è ancora molta segretezza intorno a questo progetto che ha, almeno quello possiamo dirlo, una protagonista femminile.

Sorrentino e Partenope

In una dichiarazione rilasciata a giugno, Sorrentino aveva detto che al centro del film c'era una donna di nome Partenope, "che porta il nome della sua città ma non è né una sirena né il mito" che dà il nome al luogo su cui sorge Napoli e ai suoi abitanti, spesso per questo definiti partenopei. La sua storia ha inizio con la sua nascita, avvenuta nel 1950, e ripercorre tutto il lunghissimo repertorio della sua esistenza: la spensieratezza della gioventù e la sua scomparsa, la bellezza classica e il suo cambiamento inesorabile, gli amori inutili e quelli impossibili, i flirt stantii e le vertigini dei colpi di fulmine, i baci nelle notti di Capri, i lampi di felicità e i dolori persistenti, i padri veri e quelli inventati, la fine delle cose, i nuovi inizi.