Ana de Armas e Keanu Reeves in una prima clip italiana di Ballerina

Appuntamento al cinema fissato per il 12 giugno per questo (primo?) spin off della serie di John Wick. Ecco una clip italiana che racconta dell'incontro tra il personaggio dell'attrice cubana e Baba Yaga in persona.

Arriverà nei cinema italiani il 12 giugno con 01 Distribution uno dei titoli più attesi della stagione, Ballerina, spin off della spettacolare e miliardaria saga action di John Wick.

Il film, come forse saprete, nasce come sceneggiatura autonoma rispetto a quell'universo formata dallo sceneggiatore Shay Hatten, che aveva avuto l'idea di raccontare la storia di una giovanissima ballerina che, dopo lo sterminio della sua famiglia, si tramuta in una killer letale e assetata di vendetta. In casa Lionsgate, però, hanno avuto il fiuto e la furbizia di innestare quella storia nel mondo di John Wick: rivisto e corretto il copione, Ballerina si inserisce cronologicamente tra il terzo e il quarto film della serie. E a sancire questo matrimonio narrativo non poteva che arrivare il cammeo di Keanu Reeves in persona, che in Ballerina incrocia la sua strada con quella della protagonista Eve Macarro, quando la ragazza inizia il suo addestramento nelle letali tradizioni della Ruska Roma. Guardare per credere.

Ballerina: "Baba Yaga": Ana De Armas e Keanu Reeves nella prima clip ufficiale in italiano del film spin-off di John Wick - HD