Ballerina, lo spin-off di John Wick è stato rigirato quasi del tutto da Chad Stahelski?

Stando a The Wrap, i reshoot effettuati per Ballerina con Ana de Armas, spin-off dei John Wick, sono andati ben oltre la prassi: il regista della saga ammiraglia, Chad Stahelski, avrebbe rigirato gran parte del film in teoria firmato da Len Wiseman. Sarà vero?

Sappiamo che Ballerina, lo spin-off dei John Wick interpretato da Ana de Armas, è stato posticipato di un anno intero, al giugno 2025, per lasciare che il regista della saga ammiraglia Chad Stahelski irrobustisse le sequenze d'azione al posto dell'autore titolare Len Wiseman. Stando a The Wrap, Stahelski non avrebbe semplicemente "dato una mano", ma avrebbe rigirato gran parte del film, perché la Lionsgate non sarebbe stata soddisfatta del primo risultato. Il fatto che Stahelski sia ora accreditato ufficialmente come co-regista potrebbe avallare la voce.

