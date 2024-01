Agli Astra Awards Barbie piglia tutto!

News Cinema

Barbie vince ben otto premi agli Astra Awards, assegnati dall'ex Hollywood Critics Association, ribattezzata Hollywood Critics Alliance. Tutti i riconoscimenti.

C'è poco da dire: a Hollywood sono tutti impazziti per Barbie. Almeno a giudicare dai ben 8 Astra Awards assegnati al film di Greta Gerwig da quella che un tempo si chiamava Hollywood Critics Association e che oggi è la Hollywood Critics Alliance, costituita da "critici cinematografici, giornalisti dello spettacolo, content creator, membri dell'industria e creativi" (sic). Anche se a Oppenheimer sono andati tre premi importanti, tra cui quello per la miglior regia, i giurati in questo caso hanno preferito il rosa e la leggerezza all'impegno. Alla serata sono intervenuti quasi tutti i candidati e qua sotto potete trovare tutti i premi con le relative categorie.

Astra Awards 2024

Miglior film: Barbie

Miglior attore: Paul Giamatti, The Holdovers

Miglior attrice, ex aequo: Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon e Margot Robbie, Barbie

Miglior attore non protagonista: Ryan Gosling, Barbie

Miglior attrice non protagonista: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Miglior regista: Christopher Nolan, Oppenheimer

Miglior sceneggiatura originale, Barbie, di Greta Gerwig e& Noah Baumbach

Miglior sceneggiatura non originale: American Fiction, di Cord Jefferson

Miglior film internazionale: Anatomia di una caduta

Miglior attore internazionale: Gael García Bernal, Cassandro

Miglior attrice internazionale: Sandra Hüller, Anatomia di una caduta

Miglior regista internazionale: Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone

Miglior film animato: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior cortometraggio: The After

Miglior film d'azione: John Wick 4

Miglior commedia: Are You There God? It’s Me, Margaret

Miglior horror: M3GAN

Miglior opera prima: Celine Song, Past Lives

Miglior documentario: Still: La storia di Michael J. Fox

Miglior performance Voice-over: Hailee Steinfeld, Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior cast corale: The Color Purple

Miglior canzone originale: “I’m Just Ken”, cantata da Ryan Gosling in Barbie

Migliori stunt: John WIck 4

Miglior casting: Allison Jones & Lucy Bevan, Barbie

Miglior fotografia: Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

Migliori costumi: Holly Waddington, Povere creature!

Miglior montaggio: Nathan Orloff, John Wick 4

MIglior trucco e acconciature: Kazu Hiro, Sian Grigg, Kay Georgiou e Lori McCoy-Bell, Maestro

Miglior post produzione: Sarah Greenwood & Katie Spencer, Barbie

Miglior campagna pubblicitaria, Barbie

Miglior colonna sonora: Oppenheimer, Ludwig Göransson

Miglior sonoro: Oppenheimer

Migliori effetti visivi:Spider-Man: Across the Spider-Verse

Oltre a questa marea di premi, la HCA ne ha assegnati molti speciali, tra cui a J.A. Bayona, Jeffrey Wright e Willem Dafoe.