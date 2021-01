Addio a Dale Baer, animatore Disney leggendario: lo conoscevate, anche senza averlo mai visto

News Cinema

È morto a 70 anni Dale Baer, uno dei più grandi e duttili animatori allo studio Disney ma anche altrove: innumerevoli i suoi contributi a personaggi e film di animazione storici e rimasti nel cuore di tutti.

Forse il nome di Dale Baer, animatore Disney deceduto a 70 anni in seguito a una SLA, non vi dirà molto, ma di certo vi diranno tanto i personaggi che ha animato in 50 anni di carriera nel settore: da Bianca e Bernie alla Yzma delle Follie dell'imperatore, passando per Taron e la Pentola Magica, arrivando a I Robinson. Baer ha lavorato essenzialmente per i Walt Disney Animation Studios, ma per lungo tempo da indipendente, con la sua Baer Animation Company gestita per vent'anni dalla fine degli anni Settanta agli ultimi Novanta. Baer sarà ricordato come uno dei più quotati animatori internazionali, della generazione che ha legato i grandi passati veterani del settore ai tanti giovani che popolano tuttora Pixar, Disney, DreamWorks e altre realtà. Leggi anche La Disney dà il via al remake del suo Robin Hood in una versione live-action come Il Re Leone

Dale Baer, dall'animazione 2D a mano libera alla CGI, da Bianca e Bernie alle Follie dell'imperatore