La Disney dà il via al remake del suo Robin Hood in una versione live-action come Il Re Leone

News Cinema

Il musical cartoon del 1973 entra nella lista dei rifacimenti Disney. Robin Hood avrà un nuovo trattamento con un mix di immagini live-action e in computer grafica in stile Il Re Leone.

Anche il film d'animazione che nel 1973 era il 21° Classico Disney entra nel novero dei rifacimenti moderni della casa di Topolino. Robin Hood è la versione del leggendario eroe popolare inglese con animali antropoformi e, se avete visto Zootropolis, è impossibile che non ci siano stati momenti in cui abbiate avuto déjà vu. All'epoca della sua uscita nei cinema, il cartoon reiterava una formula disneyana sull'animazione e sul trattamento dei contenuti che iniziava ad avere cedimenti. Robin Hood infatti può essere rimasto saldamente ancorato alle corde emotive di chi lo vide da bambino, ma nei decenni successivi la sua popolarità ebbe alti e bassi, rimanendo però di indiscusso valore alcuni elementi instancabili come i brani musicali e la caratterizzazione dei personaggi.

Robin Hood avrà dunque un remake in live-action con il trattamento al computer da parte dei digital artist che dovranno animare gli animali. In sostanza, ciò che è stato fatto per Il Re Leone. La regia del film è stata affidata a Carlos Lopez Estrada, autore di quello che è ritenuto da molti uno dei migliori film del 2018, il crime drama Blindspotting (che trovate in streaming a noleggio soltanto sottitolato). Lo sceneggiatore che ha scritto il copione è Kari Granlund, fresco di script per la recentissima versione live-action di Lilli e il vagabondo. A proposito, i cani in quest'ultimo titoli erano veri e addestrati e l'intervento digitale è servito per dare ai cani il labiale delle battute. Così come per Lilli e il vagabondo, è quasi scontato che Robin Hood debutterà direttamente sulla piattaforma Disney+.

Leggi anche La recensione di Robin Hood, il classico Disney del 1973