A House of Dynamite, le prime immagini del film Netflix di Kathryn Bigelow in concorso a Venezia 82

A House of Dynamite di Kathryn Bigelow debutterà in anteprima alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Netflix ne ha svelato le prime immagini.

Netflix ha svelato in anteprima le prime immagini di A House of Dynamite, nuovo film diretto dalla regista Premio Oscar Katrhyn Bigelow che sarà presentato in concorso 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

A otto anni di distanza dal suo ultimo film, Detroit, Kathryn Bigelow è tornata dietro la macchina da presa per raccontare A House of Dynamite, nuovo film che verrà presentato in anteprima a Venezia 82 e la cui sceneggiatura è firmata da Noah Oppenheim. La pellicola arriverà in alcuni cinema selezionati a partire dall'8 ottobre, per poi debuttare su Netflix dal 24 ottobre.

Dopo The Hurt Locker (vincitore di sei Premi Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regista a Kathryn Bigelow) e Zero Dark Thirty, la regista racconta ancora un thriller adrenalinico ambientato nel mondo militare e spionistico statunitense. Come svela la sinossi ufficiale di A House of Dynamite, infatti, "quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire".

Il film si avvale di un cast di alto livello, che comprende tra i protagonisti principali Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke. A completarlo anche Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O'Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen e Kaitlyn Dever. Di seguito, ecco le prime immagini del film svelate da Netflix.