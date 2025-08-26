TGCom24
A House of Dynamite
Anno: 2025
3,5
A House of Dynamite
Kathryn Bigelow
Kathryn Bigelow
A House of Dynamite, le prime immagini del film Netflix di Kathryn Bigelow in concorso a Venezia 82

Maria Castaldo

A House of Dynamite di Kathryn Bigelow debutterà in anteprima alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Netflix ne ha svelato le prime immagini.

A House of Dynamite, le prime immagini del film Netflix di Kathryn Bigelow in concorso a Venezia 82

Netflix ha svelato in anteprima le prime immagini di A House of Dynamite, nuovo film diretto dalla regista Premio Oscar Katrhyn Bigelow che sarà presentato in concorso 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Venezia 82: Netflix svela le prime immagini di A House of Dynamite, diretto da Katryn Bigelow

A otto anni di distanza dal suo ultimo film, Detroit, Kathryn Bigelow è tornata dietro la macchina da presa per raccontare A House of Dynamite, nuovo film che verrà presentato in anteprima a Venezia 82 e la cui sceneggiatura è firmata da Noah Oppenheim. La pellicola arriverà in alcuni cinema selezionati a partire dall'8 ottobre, per poi debuttare su Netflix dal 24 ottobre.

Dopo The Hurt Locker (vincitore di sei Premi Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regista a Kathryn Bigelow) e Zero Dark Thirty, la regista racconta ancora un thriller adrenalinico ambientato nel mondo militare e spionistico statunitense. Come svela la sinossi ufficiale di A House of Dynamite, infatti, "quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire".

Leggi anche Festival di Venezia 2025: il programma completo dell'82esima edizione della Mostra del Cinema

Il film si avvale di un cast di alto livello, che comprende tra i protagonisti principali Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke. A completarlo anche Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O'Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen e Kaitlyn Dever. Di seguito, ecco le prime immagini del film svelate da Netflix.

Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
