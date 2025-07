Festival di Venezia 2025: il programma completo dell'82esima edizione della Mostra del Cinema

News Cinema

Annunciato oggi il programma completo del Festival di Venezia, che si svolgerà da mercoledì 27 agosto a sabato 6 settembre 2025, al Lido di Venezia. Ecco tutti i film in Concorso, fuori Concorso e quelli della sezione Orizzonti.

Questa mattina, in diretta streaming, il Presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco e il Direttore Aristico della sezione cinema Alberto Barbera hanno presentato l'82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si svolgerà al Lido di Venezia, da mercoledì 27 agosto a sabato 6 settembre 2025.

Qui di seguito il programma ufficiale con tutti i film che saranno presentati in concorso, fuori concorso e nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2025.

Sono cinque, come lo scorso anno, i titoli italiani in lizza per il Leone d'Oro: La Grazia di Paolo Sorrentino, Elisa di Leonardo Di Costanzo, Duse di Pietro Marcello, Un film fatto per bene di Franco Maresco e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi.

Festival di Venezia 2025: Film in Concorso

The Wizard of the Kremlin , di Olivier Assayas

, di Olivier Assayas Jay Kelly , di Noah Baumbach

, di Noah Baumbach The Voice of Hind Rajab , di Kaouther Ben Hania

, di Kaouther Ben Hania A House of Dynamite , di Kathryn Bigelow

, di Kathryn Bigelow The Sun Rises on Us All , di Cai Shangjun

, di Cai Shangjun Frankenstein , di Guillermo del Toro

, di Guillermo del Toro Elisa , di Leonardo Di Costanzo

, di Leonardo Di Costanzo À pied d’œuvre , di Valérie Donzelli

, di Valérie Donzelli Silent Friend , di Ildikó Enyedi

, di Ildikó Enyedi The Testament of Ann Lee , di Mona Fastvold

, di Mona Fastvold Father Mother Sister Brother , di Jim Jarmusch

, di Jim Jarmusch Bugonia , di Yorghos Lanthimos

, di Yorghos Lanthimos Duse , di Pietro Marcello

, di Pietro Marcello Un film fatto per bene , di Franco Maresco

, di Franco Maresco Orphan , di László Nemes

, di László Nemes L’Étranger , di François Ozon

, di François Ozon No Other Choice , di Park Chan-wook

, di Park Chan-wook Sotto le nuvole , di Gianfranco Rosi

, di Gianfranco Rosi The Smashing Machine , di Benny Safdie

, di Benny Safdie La Grazia , di Paolo Sorrentino (film d'apertura)

, di Paolo Sorrentino (film d'apertura) Nühai (Girl), di Shu Qi

Festival di Venezia 2025: Fuori concorso

Fiction

Chien 51 , di Cédric Jimenez (film di chiusura)

, di Cédric Jimenez (film di chiusura) Sermon to the Void , di Hilal Baydarov

, di Hilal Baydarov L’Isola di Andrea , di Antonio Capuano

, di Antonio Capuano Il Maestro , di Andrea Di Stefano

, di Andrea Di Stefano After the Hunt , di Luca Guadagnino

, di Luca Guadagnino Hateshinaki Scarlet , di Mamoru Hosoda

, di Mamoru Hosoda The Last Viking , di Anders Thomas Jensen

, di Anders Thomas Jensen In the Hand of Dante , di Julian Schnabel

, di Julian Schnabel La Valle Dei Sorrisi , di Paolo Strippoli

, di Paolo Strippoli Dead Man’s Wire , di Gus Van Sant

, di Gus Van Sant Orfeo, di Virgilio Villoresi

Non Fiction

Kabul, Between Prayers , di Aboozar Amini

, di Aboozar Amini Ferdinando Scianna - Il Fotografo Dell’ombra , di Roberto Andò

, di Roberto Andò Marc by Sofia , di Sofia Coppola

, di Sofia Coppola I Diari di Angela - Noi Due Cineasti. Capitolo Terzo , di Yervant GIanikian, Angela Ricci Lucchi

, di Yervant GIanikian, Angela Ricci Lucchi Ghost Elephants , di Werner Herzog

, di Werner Herzog Baba Wa Al-Qadhafi (My Father and Qaddafi) , di Jihan K

, di Jihan K The Tale of Sylian , di Tamara Kotevska

, di Tamara Kotevska Nuestra Tierra , di Lucrecia Martel

, di Lucrecia Martel Remake , di Ross McElwee

, di Ross McElwee Kim Novak’s Vertigo , di Alexandre Philippe

, di Alexandre Philippe Cover-Up , di Laura Poitras, Mark Obenhaus

, di Laura Poitras, Mark Obenhaus Broken English , di Jane Pollard, Iain Forsyth

, di Jane Pollard, Iain Forsyth Notes of a True Criminal , di Alexander Rodnyansky, Andriy Alferov

, di Alexander Rodnyansky, Andriy Alferov Director’s Diary , di Aleksandr Sokurov

, di Aleksandr Sokurov Hui Jia (Back Home), di Tsai Ming-liang

Cinema e musica

Nino. 18 Giorni , di Toni D’Angelo

, di Toni D’Angelo Piero Pelù. Rumore Dentro , di Francesco Fei

, di Francesco Fei Newport and the Great Folk Dream , di Robert Gordon

, di Robert Gordon Francesco de Gregori Nevergreen, di Stefano Pistolini

Serie

Portobello (Ep. 1-2), di Marco Bellocchio

(Ep. 1-2), di Marco Bellocchio Un Prophète (Ep. 1-8), di Enrico Maria Artale

(Ep. 1-8), di Enrico Maria Artale Etty (Ep. 1-6), di Hagai Levi

(Ep. 1-6), di Hagai Levi Il Mostro (Ep. 1-4), di Stefano Sollima

Cortometraggi

Origin , di Yann Arthus-Bertrand

, di Yann Arthus-Bertrand Boomerang Atomic , di Rachid Bouchareb

, di Rachid Bouchareb How to Shoot a Ghost, di Charlie Kaufman

Festival di Venezia 2025: Orizzonti

Mother , di Teona Strugar Mitevska (film di apertura)

, di Teona Strugar Mitevska (film di apertura) Komedie Elahi (Divine Comedy) , di Ali Asgari

, di Ali Asgari Hiedra , di Ana Cristina Barragán

, di Ana Cristina Barragán Il Rapimento di Arabella , di Carolina Cavalli

, di Carolina Cavalli Estrany Riu (Strange River) , di Jaume Claret Muxart

, di Jaume Claret Muxart Harà Watan (Lost Land) , di Akio Fujimoto

, di Akio Fujimoto Grand Ciel , di Akihiro Hata

, di Akihiro Hata Rose of Nevada , di Mark Jenkin

, di Mark Jenkin Late Fame , di Kent Jones

, di Kent Jones Dinți de Lapte (Milk Teeth) , di Mihai Mincan

, di Mihai Mincan Pin de Fartie , di Alejo Moguillansky

, di Alejo Moguillansky Otec (Father) , di Tereza Nvotová

, di Tereza Nvotová En el Camino , di David Pablos

, di David Pablos Songs of Forgotten Trees , di Anuparna Roy

, di Anuparna Roy Un Anno di Scuola , di Laura Samani

, di Laura Samani The Souffleur , di Gastón Solnicki

, di Gastón Solnicki Barrio Triste , di Stillz

, di Stillz Human Resource , di Nawapol Thamrongrattanarit

, di Nawapol Thamrongrattanarit Funeral Casino Blues, di Roderick Warich

Venice Spotlight

Hijra , di Shahad Ameen

, di Shahad Ameen Un Cabo Suelto , di Daniel Hendler

, di Daniel Hendler Made in EU , di Stephan Komandarev

, di Stephan Komandarev Motor City , di Potsy Ponciroli

, di Potsy Ponciroli La Hija de La Española , di Mariana Rondón, Marité Ugas

, di Mariana Rondón, Marité Ugas À Bras-Le-Corps , di Marie-Elsa Sgualdo

, di Marie-Elsa Sgualdo Calle Malaga , di Maryam Touzani

, di Maryam Touzani Ammazzare Stanca, di Daniele Vicari

Festival di Venezia 2025: Venezia Classici Documentari

Mata Hari , di Joe Beshenkovsky, James Smith

, di Joe Beshenkovsky, James Smith Elvira Notari: Oltre Il Silenzio , di Valerio Ciriaci

, di Valerio Ciriaci Louis Malle, Le Révolté , di Claire Duguet

, di Claire Duguet Megadoc , di Mike Figgis

, di Mike Figgis Boorman and the Devil , di David Kittredge

, di David Kittredge Holofiction , di Michal Kosakowski

, di Michal Kosakowski Memoria de los Olivados , di Javier Espada

, di Javier Espada Sangre del Toro , di Yves Montmayeur

, di Yves Montmayeur The Ozu Diaries, di Daniel Raim

QUI IL PROGRAMMA DEI RESTAURI DI VENEZIA CLASSICI