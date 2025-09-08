A cento anni dalla nascita, ricordiamo il genio di Peter Sellers attraverso cinque film in streaming

News Cinema

Attore amato da Stanley Kubrick e Blake Edwards, Sellers è stato un istrione unico. A dimostrarlo i film in streaming che trovate di seguito.

L’8 settembre 1925 nasceva un attore geniale e iconoclasta quale è stato Peter Sellers. Nei cinque film in streaming selezionati per rendergli il dolorosissimo omaggio manca Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick, dal momento che non è clamorosamente disponibile sulle nostre piattaforme. Una mancanza enorme, che speriamo venga colmata al più presto. Per questo abbiamo scelto un’immagine di quel capolavoro come foto principale della nostra Top5. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dall’indimenticabile Peter Sellers

Lolita

La pantera rosa

Hollywood Party

Invito a cena con delitto

Oltre il giardino

Lolita (1962)

La prima collaborazione con Stanley Kubrick consente a Sellers di esplorare il lato oscuro del suo straripante istrionismo. Il personaggio di Quilty è il più spregevole in un adattamento dal romanzo di Vladimir Nabokov che esplora le pieghe indiscusse e complesse dell’animo e della mente umani. James Mason, Shelley Winters e Sue Lyon sono i protagonisti di Lolita, film “scandalo” che ottiene la nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Non perfetto, ma già capace di mettere in luce le grandi capacità di creatore di universi del suo leggendario autore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

La pantera rosa (1963)

L’enorme successo di pubblico e critica della commedia scatenata diretta da Blake Edwards lancia definitivamente Sellers come attore di fama mondiale. Nei panni del pasticcione ma irresistibile ispettore Clouseau, l'attore giganteggia a fianco di David Niven, Claudia Cardinale e molte altre stelle dell’epoca. Le musiche di Henry Mancini poi ammantano La pantera rosa di quell’aura leggendaria meritata. Molte trovate di sceneggiatura sono strepitose, recitate e poi da Sellers e altri attori di tale calibro diventano storia del cinema. Nomination all’Oscar per la colonna sonora. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Hollywood Party (1968)

Uno dei tanti ruoli iconici di Sellers, ancora al servizio di Blake Edwards, gli permette di esplorare un tipo di relazione maggiormente trattenuta ma altrettanto irresistibile. A partire dal divertentissimo prologo, Hollywood Party diventa una slapstick comedy con trovate paradossali e scatenate, un tour de force di gag indimenticabile e iperbolico. Difficile scegliere un momento in cui Sellers eccelle, in quanto da mattatore assoluto sostiene l’intero film, basato su un canovaccio, con maestria di chi sa dominare la commedia, in qualsiasi sua declinazione. Avrebbe meritato una candidatura all’Oscar, incredibile non sia arrivata. Enorme successo di pubblico e critica. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes,

Invito a cena con delitto (1976)

Trasformazione all’insegna dell’istrionismo puro per Sellers, che ama partecipare e cimentarsi con altri colleghi di grande livello in questo film iconico degli anni ‘70. Omaggio comico e a tratti assolutamente irriverente dei grandi autori del giallo, declinato secondo lo stile del “whodunit”, Invito a cena con delitto vede anche Peter Falk, Maggie Smith, ancora Niven, Alec Guinness, Elsa Lanchester e molte altre icone in un lungometraggio spassoso, magari ondivago ma a tratti davvero ispirato. Sellers nel ruolo di Sidney Wang è comicità pura e coraggiosa. Un divertimento assicurato. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Oltre il giardino (1979)

Soltanto Al Ashby poteva mettere in scena in quell’epoca una tale dissertazione sul potere e l’identità. Oltre il giardino è un film rarefatto e profondamente politico, che vede un Sellers da nomination all’Oscar come miglior attore duettare con una gigantesca Shirley MacLaine e il decano Melvyn Douglas. Il finale surreale è lo specchio perfetto di quanto lo stile di Ashby sapeva essere preciso anche nella sua enorme libertà creativa ed espressiva. Oltre il giardino diventa un capolavoro di fine decennio, autunnale e problematico. Titolo magnifico per chiudere questa cinquina di extralusso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.