5 film in streaming per festeggiare i 67 anni di Daniel Day-Lewis

L'attore tre volte premio Oscar ritiratosi nel 2017 ha lavorato con autori del calibro di Martin Scorsese, Steven Spielberg e Paul Thomas Anderson. Ecco i suoi film in streaming che amiamo.

Nato a Londra il 29 aprile 1957, Daniel Michael Blake Day-Lewis può a buon diritto essere considerato uno dei più grandi attori della storia del cinema. Unico interprete fino a oggi capace di vincere tre premi Oscar nella categoria del miglior attore protagonista, Daniel Day-Lewis prima di ritirarsi ha lavorato con molti dei grandi autori del nostro tempo. Per dimostrarlo abbiamo scelto cinque film in streaming che rappresentano altrettante collaborazioni eccellenti. Buona lettura e buon compleanno, “Titano” del grande schermo!

Cinque film in streaming interpretati da Daniel Day-Lewis

L'ultimo dei Mohicani (1992)

Già vincitore di un Oscar tre anni prima grazie a Il mio piede sinistro, Daniel Day-Lewis diventa protagonista del portentoso adattamento di Michael Mann del romanzo di fondazione scritto da James Fenimore Cooper. Anche grazie alla bellissima fotografia di Dante Spinotti, L’ultimo dei Mohicani si trasforma in un’epopea romantica e dalla messa in scena vibrante. Le sequenze di battaglia, lo showdown un concentrato di passione, precisione psicologica degne della miglior tragedia. Enorme successo di critica e pubblico, il film segna la conferma definitiva di Mann come grande narratore contemporaneo. Nel cast anche una efficacissima Madeleine Stowe e un terrificante Wes Studi. Grande film epico, uno dei migliori di quel decennio. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

In the Name of the Father - Nel nome del padre (1993)

Il secondo film diretto dall’amico Jim Sheridan è un atto d’accusa contro il governo repressivo dell’Inghilterra nei confronti di cittadini innocenti e soggiogati. La storia vera dei cittadini ingiustamente condannati perché ritenuti terroristi dell'IRA offre a Day-Lewis la possibilità di recitare insieme al suo maestro di recitazione Pete Postlethwaite. In the Name of the Father - Nel nome del padre è un film potente e sentito,a cui partecipa anche un notevole Emma Thompson. Nomination all’Oscar ai tre attori, per il film e la regia. Non arriva nessuna statuetta, mentre invece l”orso d’Oro a Berlino non glielo toglie nessuno. Cinema di impegno civile e spettacolo d’autore. necessario. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

L’età dell’innocenza (1993)

Anche forse la miglior prova della carriera Daniel Day-Lewis l’ha regalata a Martin Scorsese nel successivo Gangs of New York, tuttavia noi consideriamo L’età dell’innocenza il loro capolavoro, un film in costume dalla messa in scena faraonica e sfrontata, un inno al cinema libero e capace di abbracciare i sentimenti inconfessati dei personaggi. tratto dal capolavoro letterario di Edith Wharton, il film vede nello straordinario cast anche Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Richard E. Grant, Geraldine Chaplin e molti altri. Visivamente è probabilmente il lungometraggio più potente di Scorsese, il che è tutto dire. Il film che abbiamo visto in sala ben cinque volte, tanto ce ne innamorammo a suo tempo. E con ragion veduta, si tratta di uno spettacolo unico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il petroliere (2007)

Il Petroliere: Trailer del film con Daniel Day-Lewis, Paul Dano e Kevin J. O'Connor

Il secondo Oscar come protagonista arriva per un’interpretazione soffocante e fragorosa, “figlia” di quella regalata a Scorsese cinque anni prima nel suo crime-movie in costume sulla fondazione di New York. Poco importante, grazie a lui e a un intenso Paul Dano Il petroliere diventa un gioco al massacro psicologico e fisico incastonato in una messa in scena clamorosa realizzata da Paul Thomas Anderson. Davvero un lungometraggio che possiede una coerenza interna impressionante, tanto è il cinema viscerale eppure stilizzato che contiene. La coppia realizzerà nel 2017 Il filo nascosto, ultima interpretazione dell’attore. Un’opera quasi altrettanto acclamata ma a nostro avviso non altrettanto riuscita. Si tratta comunque di cinema di livello altissimo, quasi inarrivabile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Lincoln (2012)

Lincoln: Il trailer italiano ufficiale

Il terzo oscar Daniel Day-Lewis lo vince praticamente nel giorno in cui accetta la parte di Abraham Lincoln, ma questo non significa che il film di Steven Spielberg non sia magnifico, un ritratto disilluso e coinvolgente di un’America dilaniata e divisa che viene tenuta in piedi prima e poi unita da una mente politica e strategica come nessun’altra. Sally Field, Tommy Lee Jones, John Hawkes, Lee Pace e tutti coloro che vi hanno partecipato sono impagabili, la storia è strutturata magnificamente e la regia in chiaroscuro di Spielberg semplicemente perfetta. Uno spaccato di storia impeccabile e doloroso, uno dei migliori film di un altro autore leggendario. Avrebbe meritato la statuetta anche per la miglior regia, e molto probabilmente anche qualcun'altra. Anzi, molte…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.