Animali Fantastici - I segreti di Silente, Jude Law e il cast sui temi e le emozioni del film

Jude Law, Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen e il resto del cast di Animali Fantastici - I segreti di Silente ci hanno parlato dei loro pensieri ed emozioni affrontando il terzo capitolo della saga.

Il 13 aprile sarà nelle nostre sale Animali Fantastici - I segreti di Silente, terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter, ideata da J. K. Rowling e interpretata da Eddie Redmayne (Newt Scamander), Jude Law (Albus Silente), Dan Fogler (Jakob), Jessica Williams (Eulalie Hicks), Mads Mikkelsen (Gellert Grindelwald), Alison Sudol (Queenie), William Nadlyam (Yusuf Kama), Victoria Yeates (Bunty). Li abbiamo incontrati tutti in conferenza stampa, in compagnia del regista David Yates, ormai veterano del Wizarding World, e dei producer David Heyman e Tim Lewis.





Jude Law su Albus Silente in Animali Fantastici 3: "Sta ancora affrontando i suoi demoni"

Personaggio centrale di Animali Fantastici - I segreti di Silente è naturalmente Albus Silente, che organizza un complesso piano per avere la meglio di Gellert Grindelwald, a differenza di lui convinto che i maghi debbano dominare il mondo assoggettando i "babbani", i non-maghi. Jude ci spiega com'è il suo Silente: "In realtà questa è una regressione del personaggio, non una sua evoluzione. Non dovevo proprio imitare quello che avevano fatto Richard Harris e Michael Gambon [gli interpreti del Silente anziano negli Harry Potter, ndr], anche se volevo mantenere il loro humour, il loro modo di assaporare la vita, la serietà, la loro anima. È uno che sta ancora affrontando i suoi demoni, le sue colpe passate. Se c'è un legame col Silente già visto, è che è sempre uno in grado di vedere il bene nelle persone. [...] Per me quando Albus ha incontrato Gellert era solo, ha trovato in lui un'altra persona precoce e brillante come lui. Hanno trascorso insieme un periodo speciale, è un trauma quando realizzi che che si prendono direzioni diverse".



Eddie Redmayne anticipa senza spoiler qualche dinamica tra il magizoologo Newt e il già più saggio Albus: "Mi piace il loro rapporto, adesso sono fraterni, Newt è quasi il suo fratello minore, ma è anche chi sa vedere l'umanità di Silente. Newt è introverso, ma Silente a sua volta vede in lui una qualità da leader... non convenzionale. Ecco sì, questo film è un heist movie con personaggi proprio non convenzionali!" Eddie confida anche cosa trovi speciale di Scamander: "C'è una maturità nel personaggio: io lo adoro perché è empatico, sta bene con se stesso e gli piace il silenzio."

Come si prepara Jude Law a rivestire i panni di un personaggio così amato e fondamentale? "In realtà non mi sono davvero preparato, quando leggevo i libri ai miei bambini mi stavo già preparando... subconsciamente. Questa saga era un'occasione per esplorare aspetti del personaggio solo sfiorati prima, nonché l'occasione per riflettere tramite lui su chi ero io stesso venticinque anni fa... E poi rivedere i film precedenti è sempre bello, studiarli è una scusa!"

Animali Fantastici 3, la storia degli altri personaggi

Il babbano Jacob in Animali Fantastici - I segreti di Silente è sulle prime molto poco motivato. Dan Fogler ci spiega: "È depresso, ha perso appetito, ha perso l'amore. È molto triste all'inizio, ma non perde la speranza." Peraltro Jacob, come si vede nel trailer, ha una bacchetta, giusto per non sentirsi inferiore ai compagni d'avventura. "Finalmente mi hanno dato una bacchetta, sognavo di metterci le mani sopra! È una trovata che ha del potenziale, per l'umorismo e per l'azione. Jacob la muove come fosse un'arma. Mi sento meglio, prima ero come un attore di un western senza pistola, o uno di Star Wars senza la spada laser!"





Allison Sudol, interprete di Queenie sin dal primo film, spiega come la sua condizione sia speculare a quella di Jacob: "Queenie ha preso decisioni sbagliate, però in fondo la capisci: il mondo dei maghi è stretto, è facile cascare nel lato oscuro, però lei vorrebbe in realtà solo stare vicino a chi ama. Viene usata per il suo potere, è bello esplorare questo aspetto: cosa succede quando qualcuno vede in te qualcosa di speciale? Queenie deve ancora capire chi sia. È stato un po' triste essere separati da Dan, perché quando girammo il primo film eravamo sempre insieme, e in fondo tutti vogliono che questi personaggi rimangano insieme! Si parla in questi film di diversi tipi di amore, è una questione complessa, a volte è complessa anche se il legame che c'è sotto è forte."

Mads Mikkelsen sostituisce Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald ed è il nuovo arrivato in famiglia. "È una grande famiglia di maghi, non puoi fare altro che sperare che ti adottino, e l'hanno fatto. L'equilibrio tra umanità e cattiveria in Grindelwald si deve alla sceneggiatura e al lavoro del regista David, ma ho discusso del personaggio anche con Jude, Gellert è costruito su Silente, in un certo senso. Non ti avvicini mai a un ruolo del genere pensando che sia 'il cattivo', devi capire perché lui pensi di fare la cosa giusta, di migliorare il mondo. Un tempo lui e Silente avevano pur sempre lo stesso obiettivo. A parte la magia, che dobbiamo dare per scontata, era importante per noi che il loro rapporto suonasse reale."





Hanno brevemente descritto i propri personaggi anche gli altri comprimari. Jessica Williams pensa che la sua Eulalie Hicks, professoressa ex-compagna di studi magici per Queenie e Tina, sappia "guardare dentro le persone, conosce le arti della difesa magica. Si fida di Silente anche se non sa come andranno le cose, ecco: è una che sa fidarsi." Più cupo lo Yusuf Kama di William Nadylam: "È motivato dal dolore e dalla vendetta, ma ha seguito finora l'obiettivo sbagliato, rimane traumatizzato dalla morte di sua sorella. Ora invece ha una nuova missione datagli da Silente. Finalmente ha uno scopo e una famiglia, guidata da Newt." È una presenza sorridente Bunty, assistente di Newt, come la descrive Victoria Yeates: "In questo film ha un ruolo più importante, farebbe qualsiasi cosa per Newt. Lo idolatra, vuole essere come lui, stare con le bestie magiche come fa lui. Il suo è amore non corrisposto, cose che succedono. Ma lei sembra felice nell'ombra di lui."

Animali Fantastici e il Wizarding World: tra fatiche e temi importanti

Il regista David Yates ha in curriculum non solo i precedenti Animali Fantastici e dove trovarli (2016) e Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald (2018), ma anche Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007), Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2009) e la bilogia Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1 e Parte 2 (2010-2011). "È sempre bello lavorare in una collettività come questa. Rimane una fatica logistica e creativa enorme, ma è bello dividere questa fatica con persone di questa levatura. Si diventa sul serio una famiglia, ed è prezioso, perché il mondo dello spettacolo è duro. Questi film sono posti in cui rifugiarsi, con i loro valori: danno potere all'outsider, in un mondo di magia. È bello far parte di storie che creano rifugi, ne vado fiero. Volevamo che questa storia fosse meno complicata, più umoristica e più umana. Con eleganza."





In un bilanciamento tra novità e familiarità, secondo il producer Lewis: "Si esplorano nuove aree del mondo magico, ci sono spunti per grandi set d'effetto. Si comincia in Cina, nella foresta, poi si va in Germania, a New York... alla fine in Bhutan! Tutti luoghi diversi, ma troviamo il tempo di fare una capata a Hogwarts e a Hogsmeade." A questo proposito, Jessica Williams era in malcelato delirio da fan: "Vedere i ragazzini con quelle uniformi... volevo strapazzarli tutti per l'emozione! Dovevo essere attrice, senza sfociare nel nerdismo! E poi vado in quella locanda, ci trovo Eddie Redmayne... e pensare che sarebbe il mio lavoro!"

Redmayne sottolinea il tema centrale della storia ("Puoi almeno provare a correggere i tuoi errori"), però rivela di brancolare nel buio nel quadro globale del progetto, anche se non è un gran problema: "Non conosciamo la storia generale e la direzione della serie intera, solo quella del copione di cui ci occupiamo in quel momento. Comunque David ci dà sempre la libertà sul set di fare cose diverse, pur con delle sceneggiature molto complesse da mettere in scena."

Altri aspetti più intriganti del film e della lavorazione? Per Eddie il maggiore spazio dato agli "animali fantastici" che porta sempre con sé ("Mi piace che si contendano il mio cuore e la mia tasca!"). Per Mads Mikkelsen, la stupefacente capacità di Ezra Miller (interprete di Credence) nell'uscire ed entrarre nel personaggio, alternando dramma in scena e battute a raffica dopo lo stop!