Alfred Hitchcock, i suoi classici su Netflix, che organizza anche una rassegna negli USA

A giugno saranno in streaming su Netflix classici del "maestro del brivido" Alfred Hitchcock, come La finestra sul cortile e Gli uccelli. Nonostante gli scetticismi sul futuro della sala, Netflix organizzerà parallelamente una rassegna promozionale al Paris Theatre di New York.

Netflix abbraccia Alfred Hitchcock: a partire da giugno la piattaforma streaming presenterà alcuni capolavori immortali del regista, celebrandolo anche a New York per sei settimane, in una rassegna nel celebre Paris Theater. L'iniziativa ha suscitato qualche ironia, considerando le ultime dichiarazioni del CEO Ted Sarandos che ha liquidato come "datata" l'esperienza in sala, ma in questo caso quel che conta è il risultato: sappiamo tutti che i film di sir Alfred sono davvero sempreverdi, piacevoli da guardare anche per un pubblico che non li contestualizzi storicamente nell'epoca in cui furono realizzati. Quali sono le opere? Leggi anche Nodo alla gola, David Fincher ha cambiato remake hitchcockiano: chi potrebbe esserci al posto di James Stewart?

Gli uccelli, La donna che visse due volte, La finestra sul cortile e altri da giugno su Netflix

I film di Alfred Hitchcock che sbarcheranno su Netflix da giugno sono, in ordine cronologico, La finestra sul cortile (1954), l'auto-remake L'uomo che sapeva troppo (1956), La donna che visse due volte (1958), Psyco (1960, questo già sulla piattaforma negli USA), Gli uccelli (1963), Frenzy (1972) e Complotto di famiglia (1976), ultimo lungometraggio dell'autore, scomparso nel 1980. La scelta si concentra in parte sui film che videro Hitch trovare in James Stewart uno dei suoi attori feticcio, nelle primi tre opere dell'elenco. Psycho rappresentò invece uno spartiacque nella sua carriera (e anche nella rappresentazione della violenza nel cinema di massa). Qualcuno ritiene Gli uccelli l'ultima grande opera dell'autore, tuttora disturbante ed enigmatico, però anche Frenzy, storia ispirata a un vero serial killer inglese, ha i suoi estimatori. Complotto di famiglia, il sipario definitivo, abbracciò invece il senso dell'umorismo che aveva sempre caratterizzato il regista, nella sua carriera così come nella sua iconica immagine pubblica.

La sezione apposita su Netflix ospiterà in più opere legate al maestro o al suo spirito, come Hitchcock (2012) diretto da Sacha Gervasi, dove il maestro impegnato nelle riprese di Psycho è interpretato da Anthony Hopkins, mentre Helen Mirren veste i panni di sua moglie Alma Reville, anche sua storica inseparabile collaboratrice. Nella sezione ci saranno inoltre Noi di Jordan Peele e Barbarian di Zach Cregger.

La manifestazione in presenza avviene invece al Paris Theatre, perché dal 2019, come forse ricorderete, è stato rilevato proprio da Netflix: un atto simbolico per salvare l'unico monosala sopravvissuto a Manhattan, risalente al lontanissimo 1948. La rassegna includerà proiezioni in 35mm di La finestra sul cortile, La donna che visse due volte e anche Intrigo Internazionale (non presente in streaming, tuttavia), insieme a opere altrui dal sapore analogo, come I diabolici di Henri-Georges Clouzot.