Nodo alla gola, David Fincher ha cambiato remake hitchcockiano: chi potrebbe esserci al posto di James Stewart?

Secondo una voce raccolta da World of Reel, David Fincher avrebbe cambiato idea sul remake di un film di Alfred Hitchcock per Netflix: non più L'altro uomo ma Nodo alla gola, leggendario lavoro di Sir Alfred che simulava un piano sequenza unico di 80 minuti.

Ci sono pochi studenti o studentesse di scuole di cinema che non conoscano Nodo alla gola di Alfred Hitchcock: adattamento di una piece teatrale, tentò nel 1948 una narrazione totalmente in piano sequenza, con l'azione perfettamente coincidente col tempo cinematografico, per una sfida tecnica notevole in quel periodo. Secondo una voce che World of Reel ha ritenuto affidabile, David Fincher avrebbe scelto di girare per Netflix il remake di questo film di Sir Alfred, rinunciando a rifare un altro classico del maestro, L'altro uomo. E si sa anche il nome dell'attore che potrebbe ricoprire il ruolo che in Nodo alla gola fu di James Stewart... Leggi anche Seven in 8K, David Fincher spiega il fascino e il rischio del restauro

David Fincher rifà Nodo alla gola per Netflix?

Nodo alla gola racconta di due studenti universitari che commettono un omicidio, ospitando poco dopo sul luogo del delitto un piccolo party, in un delirio di onnipotenza che deve opporsi alla morale comune: il professor Rupert Cadell (James Stewart), uno degli ospiti, capisce tutto. Il film dura 80 minuti, così come la vicenda raccontata: Hitchcock, che peraltro affrontava il suo primo lungometraggio a colori, girò dieci piani sequenza, raccordati con alcuni escamotage, come le inquadrature sul nero. Una sfida tecnica improba per il periodo, considerando la mole delle cineprese e la necessità di far loro spazio nelle carrellate e in ogni movimento di macchina, senza contare l'impegno "teatrale" richiesto agli attori, visto che non c'erano stop per almeno sette minuti di seguito. Affascinante e virtuosistico ancora oggi, il film avrebbe sedotto a tal punto un altro grande tecnico del cinema come David Fincher, che stando a una voce raccolta da World of Reel avrebbe avviato il progetto di un remake: l'idea, assolutamente non confermata, sarebbe quella di coinvolgere Denzel Washington nel ruolo che fu di James Stewart. Si parla anche di Charlize Theron, che potrebbe (supponiamo) sostituire uno dei due assassini originali (nel 1948 furono John Dall e Farley Granger). In ogni caso, una prima stesura del nuovo copione sarebbe già stata eseguita da un altro importante nome, Steven Knight.

Un piano sequenza rimane una sfida ancora oggi, perché stilisticamente fa a meno del montaggio e richiede la costruzione di un "montaggio in macchina", nonché una gran sincronia tra cast e troupe. Dal punto di vista puramente tecnico è adesso però assai più attuabile: la ripresa digitale odierna non ha praticamente limiti di durata, mentre un caricatore di pellicola 35mm non poteva coprire più di una decina di minuti per volta, costringendo allo stop. In più, gli apparati di ripresa ormai utilizzati sono enormemente più leggeri e maneggevoli dei colossi Technicolor degli anni Quaranta.

Attendiamo conferme ufficiali: Fincher ha un contratto che lo lega a Netflix fino al 2027.