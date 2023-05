Star Wars: La guida a tutte le prossime Serie TV live-action in arrivo su Disney+

Speciali Serie TV

In occasione dello Star Wars Day, facciamo il punto sulle serie live-action ambientate nella Galassia lontana lontana: ecco quali sono, quando escono e quali attori coinvolgono.

In principio c'era The Mandalorian. Arrivata nel 2019 come progetto di punta in occasione del lancio della piattaforma Disney+, la serie con Pedro Pascal nei panni del cacciatore di taglie Din Djarin ha inaugurato una stagione florida per le storie di Star Wars da seguire sul piccolo schermo. Oggi le serie tv live-action ambientate nella Galassia lontana lontana si sono moltiplicate dando vita, in alcuni casi, anche a dei macrouniversi narrativi. È il caso del cosiddetto Mandoverse che racchiude i filoni narrativi presentati nelle serie ambientate nell'era della Nuova Repubblica - vale a dire The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e Skeleton Crew - e che culmineranno in un film diretto da Dave Filoni. Ci sono poi le vivacissime serie animate The Bad Batch, l'antologia Visions (con la seconda stagione in uscita proprio oggi, 4 maggio), Tales of the Jedi e Young Jedi Adventures. Ma quali sono le serie live-action di Star Wars che vedremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni in streaming su Disney+? In occasione dello Star Wars Day, facciamo ordine tra i tanti annunci di Lucasfilm.

Le serie di Star Wars su Disney+: Tutti i titoli live-action in arrivo

Ahsoka

Di cosa parla. Ambientata nell'era della restaurazione, dopo Il Ritorno dello Jedi, Ahsoka si concentra sull'ex cavaliere Jedi interpretata da Rosario Dawson (un personaggio che ha fatto il suo debutto in versione live-action nella seconda stagione di The Mandalorian e successivamente è apparsa in The Book of Boba Fett). La serie, composta da 8 episodi, la segue mentre indaga su una minaccia che incombe sulla vulnerabile Nuova Repubblica.

Il cast. Oltre a Rosario Dawson, sono confermati nella serie Natasha Liu Bordizzo (The Society) che interpreta Sabine Wren, un personaggio già visto nella serie animata Star Wars: Rebels, mentre Mary Elizabeth Winstead (Fargo) che interpreta Hera Syndulla. Altri personaggi che vedremo (o rivedremo) saranno il Senatore Mawood (Maurice Irvin), il Senatore Rodrigo (Jacqueline Antaramian), il Cancelliere Mon Mothma (Genevieve O'Reilly), il Senatore Xiono (Nelson Lee) e il Gran Senatore (Erica Duke). Ci saranno anche Lars Mikkelsen (Star Wars Rebels) nel ruolo del Grand Aammiraglio Thrawn, David Tennant (Star Wars: The Clone Wars) che doppierà il droide Huyang… e un droide di nome Chopper.Completano il cast Ray Stevenson nel ruolo di Baylan Skoll e Ivanna Sakhno in quello di Shin Hati. Secondo alcuni rumor, potrebbe apparire nella serie anche Hayden Christensen nei panni del villain numero uno di Star Wars Anakin Skywalker/Darth Vader.

Quando esce. Agosto 2023 (una data precisa è da definire).

Ahsoka: Il primo trailer: Ahsoka: Il primo trailer della serie Star Wars di Disney+ -HD

Star Wars: Skeleton Crew

Di cosa parla. Ambientata nell'era della Nuova Repubblica, Skeleton Crew segue il viaggio di quattro bambini che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Per ritrovare la strada di casa, incontreranno improbabili alleati e nemici e vivranno un'avventura più grande di quanto avessero mai immaginato. La serie, presentata anche come "Una Goonies che incontra E.T nell'universo di Star Wars" o una "Stranger Things nello spazio", coinvolge il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts e lo sceneggiatore di Spider-Man: Homecoming Chris Ford.

Il cast. Ci sono Jude Law (The Third Day), Kerry Condon (Gli spiriti dell'isola) e Tunde Adebimpe (The Girlfriend Experience). I quattro bambini protagonisti sono interpretati da Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith e Ryan Kiera Armstrong.

Quando esce. Attualmente è in fase di post-produzione e arriverà entro la fine del 2023.

The Acolyte

Di cosa parla. Ambientata circa un secolo prima dei fatti del film Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma e in una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro nell'era dell'Alta Repubblica, The Acolyte si presenta come una serie mistery thriller. Racconta la storia di un ex Padawan che si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto non si aspettassero.

Il cast. Amandla Stenberg (The Hate U Give) interpreta la Padawan protagonista, Lee Jung-jae (Squid Game) è il maestro Jedi, Joonas Suotamo. (Solo: A Star Wars Story) è un Jedi Wookiee chiamato Kelnacca, Rebecca Henderson (Inventing Anna) è Vernestra Rwoh. Completano il cast Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith, Dafne Keen (His Dark Materials), Charlie Barnett (Russian Doll), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Carrie-Anne Moss (Marvel’s Jessica Jones), Dean-Charles Chapman (Il Trono di Spade) e Margarita Levieva (Revenge).

Quando esce. Attualmente sono stati ultimati 4 episodi. Arriverà nel 2024.

Andor (stagione 2)

Di cosa parla. La serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story, Andor racconta la storia di Cassian Andor (interpretato nuovamente da Diego Luna) prima che diventasse l'eroe della Resistenza che avevamo già conosciuto. Nella prima stagione abbiamo scoperto come, dopo gli omicidi (uno accidentale, l'altro a sangue freddo), Andor abbia incrociato la strada di Luthen Rael (Stellan Skarsgård), diventando un membro chiave del nascente movimento della Resistenza. La prima stagione si colloca cronologicamente cinque anni prima degli eventi di Rogue One e ha coperto un anno di storia. La stagione 2 sarà composta da altri 12 episodi e coprirà i restanti quattro anni prima degli eventi di Rogue One.

Il cast. Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly (nei panni di Mon Mothma), Denise Gough (Dedra) e Kyle Soller (Syril); in forse Forest Whitaker (Saw Gerrera) e Adria Arjona (Bix).

Quando esce. Secondo lo showrunner Tony Gilroy, ci sono buone possibilità che i nuovi episodi arrivino nell'estate del 2024.

Lando

Di cosa parla. Annunciata nel lontano 2020, Lando dovrebbe raccontare le avventure di uno dei personaggi più celebri dell'universo di Star Wars, il contrabbandiere Lando Calrissian anche definito "il mascalzone preferito della galassia". Descritta come una serie evento (quindi una miniserie), è sviluppata da Justin Simien (Dear White People).

Il cast. Donald Glover, che ha interpretato un giovane Lando Calrissian in Solo: A Star Wars Story del 2018, dovrebbe tornare nel ruolo. Tuttavia, a causa dei suoi molti impegni, non è stato in grado di dedicarsi a questo progetto. Da parte sua, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha dichiarato che tutti lo stanno "aspettando pazientemente". Potremmo rivedere nella serie anche Billy Dee Williams, che ha interpretato il ruolo di Lando adulto negli episodi V, VI e IX di Star Wars, e Alden Ehrenreich che ha interpretato il giovane Han Solo nel film a lui dedicato.

Quando esce. È troppo presto per ipotizzare una data o una finestra d'uscita.

The Mandalorian: ci sarà una quarta stagione?

Dopo la terza stagione, terminata da qualche settimana, The Mandalorian tornerà con una quarta stagione? Il capo del franchise Jon Favreau ha dichiarato a febbraio 2023 di aver già scritto la stagione 4, che non sarà necessariamente quella finale. "Amo che queste storie continuino all'infinito. Non vedo l'ora di fare molto di più", ha detto a Total Film.

The Book of Boba Fett e Obi Wan-Kenobi avranno seconde stagioni?

Non sembrano invece probabili le seconde stagioni di The Book of Boba Fett e Obi Wan-Kenobi. La prima, che ha seguito il leggendario cacciatore di taglie, interpretato da Temuera Morrison, e la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen) mentre rivendicavano il proprio diritto sul territorio un tempo governato da Jabba the Hutt, è stata concepita come una storia singola. Come anticipato, la storia culminerà nel film evento che includerà anche i filoni delle altre serie ambientate nell'era della Nuova Repubblica. Kathleen Kennedy ha detto a Variety che la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, la serie incentrata sull'iconico personaggio del maestro Jedi del titolo, "non è in sviluppo attivo". Tuttavia ha aggiunto: "Mai dire mai, perché c'è sempre la possibilità". Anche il protagonista Ewan McGregor in più occasioni ha ribadito di essere aperto a una seconda stagione se la storia ideata fosse convincente.

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sul mondo di Star Wars, perché aggiorneremo questo speciale non appena saranno annunciate novità. E che la Forza sia con voi!

Foto: Jeff Spicer/Getty Images for Disney+