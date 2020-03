Serie TV crime: Le migliori da vedere in streaming

Speciali Serie TV

Da American Crime Story a Truth Be Told, i migliori crimini e misteri da non perdere in streaming.

Indagini pericolose, criminali astuti e feroci, detective perspicaci e sempre pronti a risolvere anche i misteri più intricati. Le Serie TV crime affollano le piattaforme di video in streaming offrendo moltissime storie di qualità popolate dai migliori investigatori e dai “cattivi” più carismatici. Se siete appassionati di crimini da godersi tutti d'un fiato e state cercando le migliori Serie TV crime da vedere in streaming, abbiamo selezionato dieci titoli che potrebbero fare al caso vostro. Li abbiamo scelti tra quelli più recenti e diventati già cult a livello internazionale. Dai controversi criminali su cui indaga l'agente Holden Ford di Mindhunter, fino all'incredibile storia vera di violenza narrata in Unbelievable, passando per l'irresistibile ironia di Sherlock: impossibile non trovare, tra queste, la vostra prossima Serie TV crime preferita da guardare comodamente in streaming.

Le migliori Serie TV crime in streaming

American Crime Story

Bosch

Broadchurch

Fargo

Mindhunter

Sherlock

The Sinner

True Detective

Truth Be Told

Unbelievable

American Crime Story

Dove vederla: Netflix

American Crime Story è una serie tv antologica che, in modo puntuale ma originale, ripercorre alcuni dei crimini più famosi nella storia degli Stati Uniti d'America attraverso storie, personaggi e ambientazioni che cambiano in ogni stagione. Il primo capitolo, Il caso O.J. Simpson, si concentra sulla vicenda giudiziaria che coinvolse l'ex campione di football O.J. Simpson, accusato di aver ucciso la ex moglie e un amico, e che fece discutere l'intero Paese negli anni '90. La seconda stagione, L'assassinio di Gianni Versace, racconta il tragico omicidio dello stilista Gianni Versace dal punto di vista di colui che ne è stato ritenuto responsabile, il giovane Andrew Cunanan interpretato da un convincente Darren Criss. Una terza stagione, incentrata sullo scandalo sessuale che portò all'avvio della procedura di Impeachment per il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, è in lavorazione.

Bosch

Dove vederla: Amazon Prime Video

Bosch racconta le vicende del detective Harry Bosch (Titus Welliver) che, lavorando nella prestigiosa divisione omicidi del dipartimento di Polizia di Hollywood, si occupa di risolvere casi particolarmente delicati. Il protagonista, un personaggio creato dallo scrittore Michael Connelly, in ogni stagione indaga su un mistero diverso mostrando sempre il suo lato più umano e non esitando a superare i limiti pur di ottenere giustizia.

Broadchurch

Dove vederla: Netflix

In Broadchurch due protagonisti d'eccezione, gli apprezzati attori britannici David Tennant e Olivia Colman, interpretano due detective che indagano su un intricato caso di omicidio di un ragazzino di 11 anni avvenuto nella tranquilla cittadina di Broadchurch. Durante le indagini, i due si rendono conto che gli abitanti della cittadina non sono i cordiali compaesani che credevano fossero e che tutti possono essere potenziali indiziati. La raffinata suspense (che depista e lascia più perplessi episodio dopo episodio) e una fotografia eccellente rendono questa serie un vero gioiello del genere crime.

Fargo

Dove vederla: TIMVision

Fargo è una serie antologica vagamente ispirata all'omonimo film dei fratelli Coen del 1996. Del film conserva lo humor nero e alcuni escamotage narrativi ma ogni stagione coinvolge protagonisti diversi. Nella prima stagione Billy Bob Thornton interpreta un criminale che, in una gelida cittadina del Minnesota, coinvolge nel suo piano criminale il povero Lester Nygaard (Martin Freeman). Nelle altre due stagioni sono coinvolti attori del calibro di Ewan McGregor, Kirsten Dunst e Patrick Wilson. Una curiosità: nella quarta stagione, attualmente in produzione e ambientata negli anni '50, è coinvolto anche l'italiano Salvatore Esposito, famoso per il ruolo di Genny Savastano in Gomorra - La serie. In streaming, attualmente, si trovano le prime due stagioni.

Mindhunter

Dove vederla: Netflix

Basata sul libro degli ex agenti speciali Mark Olshaker e John E. Douglas Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit e sul lavoro di quest'ultimo nella caccia ai serial killer più pericolosi d'America, Mindhunter segue i casi dell'agente dell'FBI Holden Ford (Jonathan Groff), uno dei primi a utilizzare tra gli anni '70 e '80 la tecnica della profilazione per studiare la psicologia dei criminali. La seconda stagione indaga anche nelle menti di criminali "eccellenti" come Charles Manson, il killer famoso per essere stato la mente del tristemente noto Eccidio di Cielo Drive nel 1969. Una serie perfetta per chi vuole entrare nella mente dei killer e capirne i meccanismi.

Sherlock

Dove vederla: Netflix

Questa nuova versione del celebre Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle ripropone in chiave moderna l'amicizia tra Sherlock e il dottor John Watson, interpretati qui rispettivamente da Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. Tornato dalla guerra in Afghanistan, Watson trova in Holmes un coinquilino con cui dividere le spese. Dotato di uno spiccato senso dell'umorismo e di un metodo investigativo sopra le righe, lo Sherlock di Cumberbatch risolve i casi sempre a modo suo. Largamente apprezzata da pubblico e critica (nel 2014 ha vinto sei premi Emmy), questa miniserie è una delle serie tv crime più brillanti di sempre.

The Sinner

Dove vederla: Netflix e Infinity

Anche The Sinner è un drama antologico con tre storie crime diverse, una per ogni stagione, su cui indaga il detective Harry Ambrone (Bill Pullman). Nella prima stagione Jessica Biel interpreta Cora, una moglie e madre apparentemente serena che però, in un momento di rabbia, uccide un uomo senza apparenti motivazioni. Nella seconda stagione, Ambrose torna nella sua città natale dopo che un ragazzo di 13 anni ha confessato di aver avvelenato i suoi genitori. Nella terza stagione, in arrivo su Premium Crime (e Infinity) il 6 aprile, un affascinante Matt Bomer interpreterà Jamie Burns, un cittadino modello solo all'apparenza, che vede la sua vita sconvolta quando dal suo passato riemergono oscuri segreti e viene coinvolto in un misterioso incidente d'auto. Con il suo stile narrativo intrigante, The Sinner è un thriller che, disorientando e appassionando allo stesso tempo, lascia senza fiato.

True Detective

Dove vederla: NOW TV

Nelle sue tre trascinanti stagioni, True Detective, serie antologica di Nic Pizzolatto, attraverso grandi protagonisti (Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell e Mahershala Ali, solo per citarne alcuni) e potenti mezzi racconta tre avvincenti storie crime ambientate in tre diverse ma in egual modo suggestive location. La fotografia ricercatissima e i detective protagonisti, sempre intriganti e tormentati, rendono questa serie uno dei migliori prodotti televisivi crime degli ultimi dieci anni. Su NOW TV sono attualmente disponibili le prime due stagioni.

Truth Be Told

Dove vederla: Apple TV+

In questo crime drama basato sul romanzo Are You Sleeping di Kathleen Barber, Octavia Spencer interpreta Poppy Parnell, una conduttrice di un podcast di cronaca nera che, dopo diciotto anni, è spinta da nuove prove a riaprire il caso di omicidio che l'aveva resa un fenomeno mediatico. Per quel caso, dietro le sbarre c'è Warren Cave, interpretato da Aaron Paul. Ma sarà davvero lui l'assassino? Proprio grazie a lui, un personaggio che anni prima lei stessa aveva definito uno psicopatico, Poppy comincia ad indagare di nuovo scoprendo che nessuno nelle persone coinvolte è in realtà innocente.

Unbelievable

Dove vederla: Netflix

Ispirata agli eventi reali riportati nell'articolo vincitore del premio Pulitzer An Unbelievable Story of Rape scritto da T. Christian Miller e Ken Armstrong, Unbelievable si concentra sull'adolescente Marie Adler (Kaitlyn Dever) che sporge denuncia alla polizia per essere stata violentata da un estraneo entratole in casa. Mentre i detective incaricati e le persone a lei vicine mettono in dubbio la veridicità della storia, a centinaia di miglia di distanza le investigatrici Grace Rasmussen e Karen Duvall (Toni Collette e Merritt Wever) si ritrovano a indagare su due casi misteriosamente simili di stupro commesso da un intruso e fanno squadra per catturare un possibile stupratore seriale. Portando in scena il dramma fisico e psicologico di un'adolescente, questa serie crea una forte empatia con il pubblico e finisce per lasciare, inevitabilmente, il segno.

Trovate quelle che abbiamo selezionato come le migliori Serie TV crime disponibili in streaming su Netflix, Amazon Prime Video, TIMVision, NOW TV, Infinity e Apple TV+. Se non vi sembrano abbastanza, date un'occhiata alla nostra collezione di Serie TV crime.Non vi resta che iniziare la vostra maratona all'insegna della suspense e del crimine in attesa di risolvere il prossimo caso.