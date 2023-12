Le novità 2024 in casa HBO: In un promo un'immagine inedita de L'amica geniale 4

News Serie TV

Il servizio di video in streaming Max ha presentato la sua offerta per il 2024: tra le serie più attese The Sympathizer con Robert Downey Jr., The Regime con Kate Winslet e l'ultima stagione de L'amica geniale (in Italia non ancora annunciata).

Il 2024 di HBO e del relativo servizio di video in streaming Max sarà ricco, nonostante gli scioperi che hanno messo a dura prova il settore delle produzioni tv a Hollywood nei mesi scorsi. Con un promo, sono state presentate tutte le novità che vedremo nei prossimi mesi (in Italia principalmente su Sky e in streaming su NOW): lo spin-off di The Batman The Penguin, la nuova comedy The Franchise, le attese miniserie The Sympathizer e The Regime, così come le nuove stagioni di Curb Your Enthusiasm, Industry, True Detective, House of the Dragon e anche la stagione finale de L'amica geniale.

L'amica geniale 4 quando esce in Italia?

Proprio de L'amica geniale 4 nel trailer vediamo un'immagine inedita che mostra i nuovi attori che vestiranno i panni di Nino Sarratore e Elena Greco cioè Fabrizio Gifuni e Alba Rohrwacher. Basata sul romanzo Storia della bambina perduta di Elena Ferrante, la quarta stagione de L'amica geniale oltreoceano debutterà tra la primavera e l'estate 2024. Non abbiamo ancora indicazioni, invece, su quando la vedremo in Italia su Rai 1 e RaiPlay. La serie non era presente tra i molti titoli annunciati dalla Rai durante la presentazione palinsesti della stagione 2023/2024, ma sembra improbabile - per quanto non impossibile, essendo una co-produzione Rai e HBO - che la nuova stagione arrivi negli Stati Uniti prima del passaggio in Rai. Vedremo se avremo notizie nelle prossime settimane (il festival di Sanremo potrebbe essere una vetrina importante per annunciare una data d'uscita). In caso contrario dovremo arrenderci al fatto che gli americani la vedranno prima di noi.

HBO e Max: I titoli rimandati al 2025

Come già annunciato in precedenza, bisognerà pazientare anche per le prossime stagioni di serie amatissime come la seconda stagione di The Last of Us, la terza di The White Lotus e la terza di Euphoria che non arriveranno prima del 2025. Allo stesso modo, lo spin-off di IT Welcome to Derry non arriverà ad Halloween 2024 come prospettato inizialmente, ma successivamente. Apprendiamo, inoltre, che anche la terza stagione della serie sequel di Sex and the City, And Just Like That..., è slittata al 2025 a causa degli scioperi.