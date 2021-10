Eva Longoria protagonista dell'adattamento tv de La casa degli spiriti di Isabel Allende

News Serie TV

L'ex star di Desperate Housewives sarà Blanca Trueba nella serie prodotta da FilmNation Entertainment.

Eva Longoria, ultimamente sempre più attiva come produttrice, fortunatamente non abbandona la recitazione. L'attrice, rimasta nel cuore di molti soprattutto per il ruolo di Gabrielle Solis in Desperate Housewives, sarà la protagonista di una serie tv che riproporrà l'affascinante storia narrata da Isabel Allende nel suo romanzo di maggior successo, La casa degli spiriti.

I primi dettagli della serie tv basata su La casa degli spiriti

La casa degli spiriti è una saga familiare che segue le vite straordinarie di tre donne della famiglia Trueba, appartenenti a tre generazioni diverse, in un paesino remoto del Sud America. Il romanzo è ormai un classico senza tempo che parla di fortuna, intrighi, magia, amore e destino nel corso del XX secolo. Nella serie tv, prodotta da FilmNation Entertainment, Eva Longoria interpreterà Blanca Trueba, una delle donne appassionate e coraggiose che guidano il destino della famiglia attraverso tre generazioni. Francisca Alegría e Fernanda Urrejola stanno scrivendo l'adattamento tv, e la prima sarà anche regista.

Le dichiarazioni

"È davvero un onore portare sullo schermo una delle opere iconiche di Isabel Allende per il pubblico di tutto il mondo insieme a FilmNation, Francisca e Fernanda", ha dichiarato Longoria in una nota. “Questa è una storia che parla di famiglia, amore e magia. Sono entusiasta di mostrare al mondo la bellezza, la creatività e il talento che la nostra comunità continua a produrre".

La sceneggiatrice e regista Francisca Alegría ha aggiunto: “È un onore adattare per la tv La casa degli spiriti di Isabel Allende. Sono un'ammiratrice del suo lavoro e di lei come artista, e questo romanzo è una pietra miliare della cultura latinoamericana. Isabel era in anticipo sui tempi, proprio come le protagoniste femminili della storia, e sento che oggi, 40 anni dopo, possiamo effettivamente comprendere e integrare i fili profondamente complessi della loro eredità. Fernanda e io siamo oltremodo entusiaste di sviluppare questa serie con i nostri meravigliosi produttori di FilmNation e di avere l'eccezionale Eva Longoria nel ruolo di Blanca".