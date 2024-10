John Wick, la saga esiste grazie a Eva Longoria! Mancavano 6 milioni di dollari per il primo film...

News Cinema

Il regista Chad Stahelski racconta che il primo John Wick con Keanu Reeves stava per collassare: film indipendente in cui avevano messo soldi tutti, aveva comunque un buco di 6 milioni di dollari che stava per bloccare le riprese, ancora prima che iniziassero. Una "casalinga disperata" salvò la situazione.

Non è raro che un attore investa soldi propri in un film, specialmente quando si tratta di un film indipendente, non finanziato da una potente major: fa però più notizia se i soldi arrivano da un collega che non è legato affatto al lungometraggio. È successo al primo John Wick del 2014 con Keanu Reeves: gli ex-cascatori Chad Stahelski e David Leitch stavano debuttando alla regia e tiravano la cinghia, ma comunque una parte del budget collassò poco prima delle riprese. Il film stava per essere cancellato, ma furono tutti salvati da... Eva Longoria! Leggi anche Ballerina, lo spin-off di John Wick è stato rigirato quasi del tutto da Chad Stahelski?

Eva Longoria investì 6 milioni di dollari e salvò John Wick, parola di Chad Stahelski

Normalmente si associa Eva Longoria al suo ruolo di Gabrielle nel culto Desperate Housewives, certo non a un cinema d'azione noir e stilizzato come quello di John Wick. Eppure, se non fosse stato per lei, la saga con Keanu Reeves non sarebbe nemmeno partita! Chiacchierando con Business Insider per il decimo anniversario di John, il regista Chad Stahelski, che ha da poco completato le riprese aggiuntive sullo spin-off Ballerina (in arrivo nel 2025), ha rivelato cosa accadde pochi giorni prima delle riprese. Tutti si trovarono in una situazione assai spiacevole, con un film impostato e pronti al primo ciak, ma una fetta non ignorabile del budget venne meno a sorpresa... un buco da 6 milioni in un globale tra i 20 e 30. Un guaio. Stahelski, Leitch, il producer Basil Iwanyk e lo stesso Keanu avevano già investito soldi propri, ma non potevano andare oltre. A quel punto la Creative Artists Agency, che li stava aiutando a organizzare i finanziamenti, giocò una carta disperata: chiedere agli attori e alle attrici che rappresentava se qualcuno fosse interessato a investire. Eva rispose! Stahelski racconta:

Basil dopo ci portò a cena, ridemmo di tutte i casini che erano capitati, e disse: "Comunque, la sapete una cosa buffa? Sepete chi ha coperto il buco? Eva Longoria!" E noi: "Ma che c-?" Ci salvò lei, ci passò i soldi letteralmente meno di 24 ore prima che fossimo costretti a chiudere i lavori e andarcene a casa. [... L'ho incontrata l'anno scorso], abbiamo ricordato i vecchi tempi e lei mi ha fatto: "Wow, mai speso meglio i miei soldi!" Ci ha guadagnato parecchio.