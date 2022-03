È ufficiale: Daredevil e le altre serie Marvel di Netflix finiscono su Disney+

News Serie TV

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher attese sul servizio streaming nelle prossime settimane.

Da ieri, le serie Marvel Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Punisher, così come la miniserie crossover The Defenders, non sono più disponibili su Netflix. Come ci si aspettava, soprattutto dopo la loro frettolosa cancellazione nell'autunno del 2018, le licenze in mano al servizio streaming sono state lasciate scadere senza possibilità o interesse di rinnovarle, ed essendo Marvel una proprietà di The Walt Disney Company, i diritti sono tornati a quest'ultima, la quale ora ha reso noti i propri piani.

Daredevil & Co. arrivano su Disney+: Ecco quando

A partire dal 16 marzo (per ora negli Stati Uniti e in Canada, mentre siamo in attesa di conferme per l'Italia), le sei serie precedentemente disponibili su Netflix faranno il loro debutto su Disney+, all'interno dell'area riservata alle produzioni Marvel. Con queste arriveranno sulla piattaforma anche le sette stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D. Nel frattempo, a causa della natura particolarmente violenta di Daredevil e The Punisher, ma anche delle altre produzioni con i Difensori, la cui visione su Netflix era consigliata a un pubblico adulto, come già avvenuto in Italia con l'introduzione di Star, Disney+ rilascerà un aggiornamento per il proprio Parental Control che inviterà tutti gli abbonati negli Stati Uniti ad aggiornare le proprie impostazioni per garantire un'esperienza visiva più adatta a loro e alla loro famiglia.

"Disney+ è la casa di alcuni dei brand più amati del settore e l'aggiunta di questi show live-action mette insieme molto più del brand Marvel, tutto in un unico posto", ha dichiarato il presidente di Disney Streaming Michael Paull in un comunicato. "Abbiamo riscontrato un grande successo con un'offerta di contenuti ampliata su Disney+ nei nostri mercati internazionali e siamo entusiasti di continuare a farlo anche qui negli Stati Uniti, offrendo ai nostri consumatori non solo ottimi contenuti con le nuove aggiunte Marvel, ma anche una serie di funzionalità che contribuiscono a garantire un'esperienza di visione più adatta a loro e alla loro famiglia".

I Difensori nel Marvel Cinematic Universe?

Il ritorno di questi personaggi alla Disney è sicuramente una buona notizia per i creativi dei Marvel Studios e per i tantissimi fan del Marvel Cinematic Universe, i quali ora possono sperare in un loro coinvolgimento nelle storie che da anni li stanno appassionando sul grande e piccolo schermo. In realtà, sta già avvenendo. Non si è perso tempo da quando è decaduta la clausola che nell'accordo con Netflix impediva ai personaggi dei suoi show di apparire in qualsiasi serie o film non suo nei due anni successivi alla cancellazione. Abbiamo visto la star di Daredevil Charlie Cox riprendere il ruolo di Matt Murdock nel film Spider-Man: No Way From Home, e quella stessa settimana, Vincent D'Onofrio tornare nei panni di Wilson Fisk/Kingpin in Hawkeye su Disney+. Ora, possiamo esserne convinti, l'unico limite sarà l'immaginazione.