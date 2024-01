Zoe Saldana tra il DC Universe di James Gunn e il ritorno di Uhura in Star Trek: "C'è molto di cui discutere"

News Cinema

Che direzione prenderà il futuro cinematografico di Zoe Saldana, dopo tanti anni nel MCU? L'attrice ha le idee chiare: l'addio a Gamora non è un addio a cinecomic e supereroi. Seguire James Gunn e debuttare nel DCU sarebbe un sogno per la star. Quanto a Star Trek, la rivedremo nei panni del tenente Uhura?

È stata il volto di Gamora per i Marvel Studios, ma anche di Uhura nel reboot di Star Trek. Non dimentichiamo Neytiri in Avatar. Il trasformismo di Zoe Saldana l'ha resa una delle attrici di riferimento per gli amanti dei cinecomic e dei cult della fantascienza. Tuttavia, l'ultima apparizione nei panni del tenente dell'Enterprise risale al 2016, con Star Trek Beyond. Anche il ruolo della tostissima figlia di Thanos, interpretato in cinque titoli Marvel tra il 2014 e il 2023, sembra essere un capitolo chiuso. La star ha forse smesso di sognare i film di supereroi di James Gunn e l'esplorazione di nuovi mondi con J.J. Abrams? Certo che no!

Ad aprile 2023, ai microfoni di Total Film, Zoe ha infranto una lunga lista di cuori annunciando che il suo percorso nel MCU è giunto al termine. "Penso che sia arrivato il momento per me di ritirarmi e per la prossima generazione di venire avanti". È anche vero che, in casa Marvel, vige più che mai la regola del 'mai dire mai'. "L'unica cosa che non vorrei - ha aggiunto l'attrice - è che Gamora scomparisse: è stata un personaggio dall'impatto così grande per i fan, specialmente per le fan di sesso femminile e per tutte le giovanissime". Ad ogni modo, se anche per Gamora non ci fossero speranze, questo non significa dire addio al mondo del fumetto e alle sue declinazioni sul grande schermo.

Intervistata da Comicbook.com, Saldana ha confermato che sarebbe entusiasta di entrare nel DC Universe, ora che Gunn è il direttore creativo. Il regista ha diretto Zoe nella trilogia dei Guardiani della Galassia e, se ci fosse la possibilità di ripetere l'esperienza, l'attrice non si tirerebbe indietro.

Sì, lo voglio, lo voglio. Adoro l'universo dei supereroi di qualsiasi tipo. Ho dei figli che in questo momento sono ossessionati dai fumetti e dai supereroi, quindi per me far parte di progetti che potranno guardare per i prossimi 10 o 15 anni della loro intera vita, è un sogno per me.

"Se non dovesse mai accadere - ha continuato - o se accadesse con altri registi, e non con James Gunn, o se accadesse di nuovo con James Gunn, ne sarei molto grata".

Una cosa è certa: la 45enne ha nostalgia di tute attillate e botte da orbi in mondi fantastici. Il regista ascolterà il suo appello? Negli anni, la star ha dimostrato di saperci fare col cinecomic. Sarebbe interessante vederla alle prese con una nuova sfida targata DCU. In questo modo Gunn, dalla sua, avrebbe un volto talentuoso ed amato dal pubblico, oltre che perfettamente a proprio agio con il genere.

Star Trek di J.J. Abrams, Zoe Saldana vorrebbe essere Uhura 'un'ultima volta'

Capitolo Star Trek. Il futuro del franchise è in sospeso ormai da tempo, malgrado il quarto film sia stato annunciato dalla Paramount. Inizialmente, dietro la macchina da presa di Star Trek 4 avrebbe dovuto esserci Matt Shakman. Quest'ultimo, tuttavia, ha abbandonato il progetto per dedicarsi ad un altro attesissimo chiacchieratissimo reboot: Fantastici Quattro. In questo clima d'incertezza, se non altro, Zoe Saldana ha le idee chiare.

L'idea di riunirsi al cast del reboot sarebbe entusiasmante, perché lavorare con J.J. Abrams è stata un'esperienza indimenticabile. Inoltre, le dispiacerebbe non avere occasione di concludere l'arco narrativo di Uhura, se il franchise decidesse di ripartire da zero ingaggiando nuovi e giovani volti.

Voglio dire, ho sentito quello che si dice nel settore. Ho appena saputo che si stanno preparando a girare un nuovo film con un cast più giovane. Non so se si tratti del prossimo o di un film futuro, ma spero davvero che riuniscano noi veterani e ci riportino sul set per un ultimo round.

Tra le co-star di Saldana in Star Trek, citiamo Chris Pine (James T. Kirk), Zachary Quinto (Spock), Simon Pegg (Montgomery Scott) e Karl Urban (Bones). Una lista di star molto richieste e questo è uno dei motivi per cui una reunion potrebbe essere meno semplice del previsto da organizzare. "So che non sarebbe facile riunire un sacco di persone con l'agenda fitta di impegni - ha aggiunto Saldana - Ma lavorare con J.J. Abrams e per J.J. Abrams alla Bad Robot è sempre stata un'esperienza meravigliosa per me. Quindi, se potessi farlo un'ultima volta, ne sarei molto grata".