X-Men, Anna Paquin elogia Hugh Jackman: "È un ottimo modello di riferimento"

Anna Paquin si è immersa nel mondo degli X-Men tempo addietro e non ha altro che elogi per Hugh Jackman.

Prima ancora di interpretare Sookie Stackhouse in True Blood, Anna Paquin ha coltivato la sua presenza sul grande schermo sin da bambina e non ha dimenticato l’esperienza sul set degli X-Men, né il talento di Hugh Jackman del quale ha tessuto recentemente le lodi. Anche Anna Paquin ha preso parte al franchise degli X-Men, debuttando nel primo capitolo del 2000 diretto da Bryan Singer con Rogue e proseguito poi negli anni con i successivi capitoli come X-Men 2, X-Men – Conflitto finale e X-Men – Giorni di un futuro passato. Ragionando sul talento di Hugh Jackman in una recente intervista, l’attrice ha confessato che quella grande svolta non poteva che essere di Jackman.

X-Men, Anna Paquin su Hugh Jackman: “Ottimo punto di riferimento”

Impegnata con il press tour di A Bit of Light, Anna Paquimn ha ricordato il periodo trascorso sul set degli X-Men e, in particolare, ha menzionato il talento di Hugh Jackman, il cui personaggio iconico Wolverine è di ritorno sul grande schermo come co-protagonista di Deadpool & Wolverine. Oltre ad aver guidato il franchise degli X-Men per anni, Jackman debutterà anche nel Marvel Cinematic Universe riportando il suo Wolverine sullo schermo dopo quanto accaduto in Logan – The Wolverine nel 2017. Ai microfoni di People, Anna Paquin ha ricordato la sua Rogue, della preparazione affrontata per interpretare quel personaggio e del set condiviso con i colleghi che hanno reso quell’esperienza più semplice. Ragionando su Wolverine, Anna Paquin ha raccontato:

Quello è stato il ruolo che l’ha trasformato concretamente in una gigantesca star del cinema e non poteva capitare ad una persona più adorabile. Esistono persone che incontri e pensi: ‘Non possono essere così gentili’ e invece lo sono. Ed è esattamente così, ancora oggi per quanto ne so. È una di quelle persone intese come ottimo punto di riferimento per come comportarsi in questo mondo. Puoi essere famosissimo ma anche gentile, un essere umano come tutti che sa cosa conta davvero.

Nonostante Wolverine abbia dato una forte spinta alla sua carriera, Hugh Jackman ad un certo punto ha pensato bene di appendere gli artigli al chiodo per concentrarsi su altri aspetti del mondo dell’intrattenimento, esplorare anche altri ruoli e personaggi. Eppure, grazie a Ryan Reynolds e al suo Deadpool, ha avvertito l’impulso di sfoggiare ancora una volta i suoi artigli in adamantio.