Kingdom of the Planet of the Apes è il titolo del nuovo film della saga del Pianeta delle Scimmie

Il nuovo capitolo del celeberrimo franchise del Pianeta delle Scimmie si intitola Kingdom of the Planet of the Apes. La notizia arriva insieme alla prima foto del film, che vede protagonista Owen Teague.

Il nuovo film della saga del Pianeta delle Scimmie ha finalmente un titolo: Kingdom of the Planet of the Apes. A diffondere la notizia è la casa di produzione 20th Century Studios, che annuncia anche che le riprese del film, che arriva dopo The War - Il pianeta delle scimmie, cominceranno il mese prossimo. Insieme a questa lieta novella arriva anche la prima immagine di quello che speriamo possa essere davvero il capitolo inaugurale di una grandiosa trilogia.

Kingdom of the Planet of the Apes: cosa sappiamo del film

A dirigere Kingdom of the Planet of the Apes sarà Wes Ball, che poi è il regista di Maze Runner - Il Labirinto e relativi sequel (Maze Runner - La fuga, Maze Runner - La rivelazione). Costui ha chiamato a recitare, come sappiamo, il giovane Owen Teague, al quale andrà, come ci informa Variety, il ruolo del protagonista scimpanzé, che nei cuori dei primati e del pubblico non potrà sostituire il Cesare di Andy Serkis ma sarà comunque l'eroe da ammirare e per cui fare il tifo. Gli altri interpreti sono Freya Allan e Peter Macon. La prima la ricordiamo nella serie The Witcher, nel ruolo della principessa Ciri, mentre il secondo è conosciuto per la parte del tenente comandante Bortus nella serie The Orville. La sceneggiatura del film è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa e Amanda Silver (L'alba del pianeta delle scimmie), e Patrick Aison (Prey).

Di cosa parlerà Kingdom of the Planet of the Apes? Come abbiamo chiarito mesi fa, il film non è un reboot del capostipite della saga, in cui c'era un magnifico Charlton Heston, ma un sequel. Ciò che accadrà segue di molti anni la conclusione di The War - Il Pianeta delle Scimmie. Non sappiamo cosa succederà, ma il regista ha assicurato che non verrà tradito lo spirito del franchise. Anche Steve Asbell, presidente di 20th Century Studios, ha qualcosa da dire:

Il pianeta delle scimmie è uno dei più iconici ed epici franchise di fantascienza nella storia del cinema, oltre a essere una parte indelebile dell’eredità del nostro studio. Con Kingdom of the Planet of the Apes abbiamo il privilegio di continuare la tradizione di un cinema creativo e ricco di spunti di riflessione. Non vediamo l'ora di condividere con il pubblico nel 2024 la straordinaria visione di Wes per questo nuovo capitolo.

Kingdom of the Planet of the Apes: la prima foto del film

Nella prima immagine ufficiale di Kingdom of the Planet of the Apes si vede uno scimpanzé a cavallo che aspetta che un rapace (probabilmente un'aquila) si posi sulla sua zampa. Intorno a lui c'è uno scenario naturale fantastico, con tanto verde e una cascata. Il fatto che il primate sappia cavalcare e stia seduto proprio come un essere umano potrebbe stupire chi non ha familiarità con la saga del Pianeta delle scimmie. Noi sappiamo invece che non c'è niente di cui meravigliarsi, perché le scimmie si sono ormai evolute e non hanno nulla da invidiare agli uomini.