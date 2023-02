Voglia d'azione? Questi i film in streaming da vedere o riscoprire

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming che lavorano sul genere action con una visione personale e molto specifica.

Oggi abbiamo voglia d’azione, con un pizzico di cinema d’autore ovviamente. I film in streaming che vi proponiamo per celebrare il genere infatti non rappresentano magari i più grandi successi di cassetta (a parte uno di essi il botteghino l’ha conquistato eccome) ma rappresentano piuttosto visioni personali e precise, interpretazioni a dir poco interessanti dell’action e delle sue declinazioni. Come sempre buona lettura.

Azione e visione: cinque film in streaming che le combinano

The Grey

Knockout - Resa dei conti

The Grandmaster

John Wick 2

Nella tana dei lupi

The Grey (2012)

The Grey: Il trailer italiano del film con Liam Neeson

Uno dei survival-movie più toccanti e coerenti dei nostri tempi. Joe Carnahan dirige un gruppo di attori davvero efficaci, con Liam Neeson e Michael Grillo in testa. The Grey sfrutta l’ambientazione desolata e invernale per costruire un dramma umano intenso con momenti di azione taglienti e precisi. E per una volta il finale “aperto” è la giusta chiusura di una storia di disperazione, lotta contro l’oblio. Film bellissimo, da vivere sulla propria pelle. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Knockout - Resa dei conti (2012)

Knockout - resa dei conti: Il trailer italiano del film di Steven Soderbergh

Quando Steven Soderbergh si concede la libera uscita dalla sua idea di cinema d’autore sa realizzare gioiellini di intrattenimento veloci e frizzanti. È il caso di Knockout - Resa dei conti, che vede protagonista una scatenata Gina Carano ma possiede un cast di supporto d’eccezione composto tra gli altri da Michael Douglas e Michael Fassbender. Azione portentosa per un prodotto leggero ma efficacissimo. Da gustare tutto d’un fiato. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

The Grandmaster (2013)

The Grandmaster: Il trailer italiano - HD

Il genio romantico e visivo di Wong Kar-wai trasforma ancora una volta il wu xia pian in una riflessione sulla natura dei sentimenti, sulla forza delle convenzioni. Il tutto incastonato in una gemma cinematografica senza eguali, un dipinto barocco da vedere per emozionarsi. Tony Leung e Zhang Ziyi sono straordinari protagonisti di The Grandmaster, opera sontuosa che contiene l’anima intimista del grande cinema del suo autore e il massimo delle sue potenzialità estetiche. Da applausi incondizionati. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

John Wick 2 (2017)

John Wick 2: Il trailer italiano del film - HD

Questo action si è rivelato almeno per noi una grossa sorpresa, in quanto consideriamo il primo episodio largamente sopravvalutato. E invece Chad Stahelski, liberatosi del co-regista David Leitch, compone John Wick 2 come un percorso a tappe scandito da una messa in scena che sceglie colori portanti per illuminare ambientazioni e scenografie magnificamente stilizzate. Il risultato è intenso e visivamente bellissimo, autoriale dentro il genere più puro. Forse il miglior sparatutto dei nostri tempi. E Keanu Reeves è come sempre irresistibile. Disponibile su Google Play.

Nella tana dei lupi (2018)

Nella tana dei lupi: Secondo Trailer Italiano del Film - HD

Christian Gudegast costruisce un poliziesco davvero potente, con la contrapposizione tra gruppo di tutori della legge e quello dei rapinatori che ricorda Heat di Michael Mann. E il paragone non è blasfemo, credeteci. Nella tana dei lupi possiede grandi scene d’azione e il duello magnificamente elaborato tra Gerard Butler e un sontuoso Pablo Schreiber. Un film organizzato alla perfezione e con un’idea coerente, perfettamente realizzata. Uno dei migliori drama-action degli ultimi anni. Se non il migliore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.