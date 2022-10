Visti da Benigni: Rai Movie festeggia i 70 anni dell'attore recuperando le sue esilaranti recensioni

News Cinema

Visti da Benigni: L'appuntamento con il Roberto Benigni critico cinematografico è su Rai Movie, da lunedì 24 a venerdì 28, alle ore 21, dove verranno riproposti gli storici sketch della trasmissione L'altra domenica insieme a Renzo Arbore.

Giovedì prossimo, 27 ottobre, Roberto Benigni celebrerà il suo 70esimo compleanno.

E per festeggiare questo straordinario attore, autore, interprete, regista e tante altre cose, Rai Movie ha deciso di rendergli omaggio con un recupero straordinario: la messa in onda, ogni giorno alle 21, delle sue esilaranti recensioni, quelle che Benigni faceva in diretta nel corso del programma L'altra domenica, nella stagione 1978/1979, apparendo sullo schermo nei panni di uno stralunato critico cinematografico che duettava con uno sparring partner d'eccezione come il conduttore Renzo Arbore.

Le recensioni di Benigni erano precedute dalla visione di una clip del film della settimana, e i titoli affrontati variavano da grandi successi commerciali come Il vizietto o Il paradiso può attendere, al grande cinema d'autore come Prova d'orchestra di Fellini, Il giocattolo di Montaldo, Nosferatu, il principe della notte di Hezog e L'impero dei sensi di Oshima.

Renzo Arbore in persona sarà poi ospite della puntata settimanale di Movie Mag per ricordare la genesi di quella indimenticabile rubrica e per fare a Benigni gli auguri per il suo 70° compleanno.

La striscia quotidiana di recensioni di Benigni si intitola Visti da Benigni, ed è stata realizzata da Rai Movie in collaborazione con la redazione di Blob - di tutto di più.

