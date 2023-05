Vin Diesel, "Grazie Roma per averci permesso di portare in vita Fast X": intervista con la star della saga

News Cinema

Il 10° capitolo della saga di Fast & Furious arriva nelle sale. Durante il passaggio da Roma di quasi tutto il cast per la premiere mondiale del film, abbiamo incontrato la star Vin Diesel che interpreta lo statuario Dom Toretto.

Il 10° capitolo della saga di Fast & Furious è attualmente nelle sale italiane, pronto per conquistare il box office del primo weekend di programmazione con cifre, presumibilmente, importanti. Ripassiamo insieme i nomi dell'incredibile cast di attori asseblato per il film: Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena, Jordana Brewster, Jason Statham, Brie Larson, Sung Kang, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Daniela Melchior, Rita Moreno, Alan Ritchson, Luis Da Silva Jr., Scott Eastwood e Helen Mirren. In un piccolo ruolo compare anche Meadow Walker, la figlia del compianto Paul.

La premiere mondiale di Fast X si è svolta alcuni giorni fa a Roma. Per l'occasione è stato allestito un tappeto rosso al Tempio di Venere, una zona sopraelevata dei Fori Imperiali che affaccia direttamente sul Colosseo. Quasi tutte le star sopracitate erano presenti, come potete vedere nelle foto dell'anteprima romana di Fast X.

Il giorno prima, però, abbiamo avuto la possibilità di sederci di fronte ad alcuni di loro per una video intervista faccia a faccia. Qui sotto potete vedere quella con il produttore e protagonista Vin Diesel, il quale parla di Roma, di cosa questa saga gli ha insegnato e se è pronto a dare l'addio al suo personaggio Dom Toretto.



Fast X: La nostra intervista a Vin Diesel - HD

