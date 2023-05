Fast X: le foto della spettacolare premiere mondiale al Colosseo

News Cinema

Non poteva essere un'anteprima qualunque quella del decimo capitolo della saga di Fast and Furious, organizzata a Roma da Universal Pictures.

"Esagerare" è la parola chiave di questa serie di film iniziata nel 2001 e anche l'anteprima mondiale per il decimo film, è stata protagonista di un allestimento che non poteva essere da meno. La Universal Pictures non ha badato a spese per portare quasi tutti gli attori di Fast X a Roma per tre giorni di attività promozionali. Perché Roma? Perché una buona parte del 10° Fast and Furious, nei cinema dal 18 maggio, si ambienta nella capitale italiana.

Oltre al cast sono stati invitati giornalisti provenienti da tutto il mondo e un entourage, perlopiù composto da staff americano in trasferta, ha dovuto gestire l'imponente macchina organizzativa sotto il profilo tecnico e logistico. Il team italiano di Universal è stato coinvolto in ogni step, fin dai sopralluoghi svolti con largo anticipo. Sono stati prenotate stanze in non meno di cinque hotel romani di lusso per ospitare le persone e le attività, diverse sale di proiezione per mostrare il film alla stampa e al pubblico dell'anteprima, personale di security e autisti per i trasporti cittadini con minivan dai vetri oscurati. Il gran finale con il tappeto rosso di fronte al Colosseo è stata la ciliegina sulla torta.

Le foto della World Premiere di Fast X al Colosseo di Roma

Qui sotto alcune foto dell'evento nelle quali potete riconoscere Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena, Jordana Brewster, Jason Statham, Brie Larson, Sung Kang, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Daniela Melchior, Helen Mirren, Rita Moreno, Alan Ritchson, Luis Da Silva Jr., Scott Eastwood, il regista Louis Leterrier, il piccolo Leo Abelo Perry e Meadow Walker, la figlia del compianto Paul, nella foto in cui abbraccia Diesel.

(Le fotografie sono di Giulia Parmigiani per Universal Pictures).