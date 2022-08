Vi manca la spiaggia? Questi film in streaming vi aiuteranno. Forse...

News Cinema

Se siete già tornati dalle vacanze estive, eccovi i titoli in streaming in cui in spiaggia non ci è poi tanto rilassati...

Siete anche voi tornati dalle vacanze e magari inchiodati nuovamente alla scrivania del vostro ufficio? State ancora pensando alle spiagge assolate e bellissime dove vi siete sdraiati nei scorsi giorni? Ebbene, con i prossimi cinque film in streaming, in cui la spiaggia non diventa propriamente un luogo di relax e spensieratezza, vi aiuteremo a superare tale dolce malinconia…Buona lettura.

I migliori film in streaming dove in spiaggia proprio non ci si rilassa…

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d’agosto

Lo squalo

Cast Away

La maledizione della prima luna

Old

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d’agosto (1974)

Partiamo col film maggiormente di culto diretto dall’indimenticabile Lina Wertmuller, una battaglia tra i sessi meravigliosamente condotta da due istrioni quali Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Naufraghi su un’isola deserta, con spiagge magnifiche e poco altro da fare, l’elitaria e snob signora si trova a diventare serva del rude e dritto al punto inserviente. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d’agosto possiede momenti di grande cinema sovversivo, feroce e preciso. Da rivedere per imparare qualcosa su cos’era l’Italia. E tornare ad ammirare una grande, grandissima cineasta. Disponibile su Infinity +, Netflix, Amazon Prime Video.

Lo squalo (1975)

Lo Squalo: Il trailer originale

Una volta arrivato in sala il capolavoro diretto da Steven Spielberg, le spiagge americane americane non sono state più le stesse. L’eterno conflitto tra uomo e natura viene messo in scena con un senso del cinema incredibile: Lo squalo possiede ritmo, visione, tensione pazzesca, coadiuvata dalle grandi musiche di John Williams. Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw sono i protagonisti di un lungometraggio che segna la storia del cinema e sbanca ogni incasso possibile negli States. Tre Oscar tecnici, nomination per il miglior film dell’anno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Cast Away (2000)

Cast Away: Il Trailer Ufficiale del Film Altro protagonista rimasto solo su un’isola deserta per ben quattro anni. Tono drammatico che in alcuni momenti diventa elegia dell’essere umano, della sua fantasia e della forza di volontà. Cast Away è intuizione geniale di Robert Zemeckis e interpretazione oltre ogni limite del bello da parte di Tom Hanks, alla miglior interpretazione di una carriera come sappiamo portentosa. Scene da antologia, che strappano il cuore e regalano grandissimo cinema. Un film epocale, sentito, ispirato, emozionante come pochissimi altri. Semplicemente da inchino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

La maledizione della prima luna (2003)

Pirati dei Caraibi: La Maledizione della prima luna: Il trailer italiano del film di Gore Verbinski

Stavolta le magnifiche spiagge dei caraibi sono un po’ meno drammatiche, in quanto teatro delle avventure spericolate del pirata Jack Sparrow e della sua ciurma di scalamanti. Un Johnny Depp in forma smagliante è protagonista indiscusso de La maledizione della prima luna, che Gore Verbinski dirige con ariosa vivacità. Un film d’avventura cappa e spada davvero esaltante, con Orlando Bloom, Keira Knightley e Geoffrey Rush a supporto del protagonista iconico. Poi diventerà un franchise fracassone vuoto, ma il primo film rimane uno spasso assoluto. Nomination all’Oscar per depp, la prima delle sue tre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision.

Old (2021)

Bella trovata del solito, geniale M. Night Shyamalan quando si tratta di horror d’autore. Una fantastica spiaggia isolata che fa invecchiare chi ci va di anni in un solo giorno. Un film che dietro la confezione di genere nasconde un discorso preciso sull’umanità e i suoi limiti, prima di tutto psicologici. Vicky Krieps e Thomasin McKenzie tra i protagonisti di un film che possiede molti magnifici momenti, che forse si affossa un po’ nel finale ma merita tutta l’attenzione possibile. Alcune sequenze di Old sono davvero da incorniciare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.