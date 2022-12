Un talento che non voleva essere un'attrice: video intervista con Fotinì Peluso

News Cinema

Un talento evidente una carriera portata avanti con giudizio e prendendosi il tempo di crescere e di vivere. Abbiamo incontrato Fotinì Peluso, una delle attrici che sarà protagonista del cinema italiano dei prossimi anni.

In una scena di rara intensità ha tenuto testa a Kim Rossi Stuart in Cosa sarà di Francesco Bruni. Ora è su Netflix proprio con una serie del regista e sceneggiatore livornese, Tutto chiede salvezza. Fotinì Peluso è un talento vivo, un’attrice affacciatasi da adolescente con la fiction Romanzo famigliare, ambientata proprio nella città toscana, e diretta da quella Francesca Archibugi che l’ha voluta nel sontuoso cast corale de Il Colibrì, uno dei principali incassi italiani dell’anno, e come tale premiato con il Biglietto d’oro alle Giornate professionali di cinema di Sorrento.

Il suo nome vuol dire luminosa in greco, terra di nascita della madre. ha 23 anni e da qualche tempo è di casa a Parigi. In questi anni ha recitato in due stagioni della Compagnia del cigno di Ivan Cotroneo e la troveremo presto al fianco di Barbara Ronchi e Margherita Buy fra le protagoniste di 10 minuti di Maria Sole Tognazzi, cosceneggiato dalla “solita” Francesca Archibugi.

Abbiamo incontrato Fotinì Peluso, che ci racconta delle sue scelte, de Il colibrì e molto altro in questa video intervista da Sorrento.