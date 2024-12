Un redivivo Tom Tykwer per l'apertura del Festival di Berlino 2025

News Cinema

La Berlinale sceglie di giocare in casa presentando come film d'apertura della sua 75esima edizione Das Licht (The Light), nuovo film del regista del celebre Lola corre.

Il suo nome rimane indissolubilmente legato a quello di uno dei suoi primi film, Lola corre, che nel 1998 lo portò a ottenere una fama internazionale: ma da allora Tom Tykwer ha diretto film come Profumo, The International, Cloud Atlas (con le sorelle Wachowski). Nel 2017 aveva firmato la serie Babylon Berlin, ma dal grande schermo era lontano dall'anno precedente, quando aveva diretto Tom Hanks in Aspettando il re.

Ora Tykwer ha pronto un nuovo film, che si intitola Das Licht (The Light) e che è stato annunciato come film d'apertura del Festival di Berlino 2025, giunto alla sua 75esima edizione.

Das Licht, che verrà proiettato alla Berlinale il 13 febbraio, fuori concorso nella sezione Berlinale Special Gala, è interpretato da Lars Eidinger e da Nicolette Krebitz. I due vestono i panni dei genitori di una famiglia borghese allargata che vive assieme più per abitudine che per convinzione e che sta per esplodere quando nella loro vita entra una governante siriana di nome Farrah (Tala Al-Deen). Questa figura misteriosa rappresenterà per tutti i membri della famiglia una sorta di sfida, e porterà alla luce dei sentimenti che a lungo erano rimasti nascosti. In tutto questo, la donna porterà avanti un piano personale che cambierà radicalmente e per sempre la vita di queste persone.

“Appena abbiamo visto Das Licht abbiamo capito che era il film che volevamo per aprire la 75esima Berlinale", ha detto la nuova direttrice del festival, Tricia Tuttle. "Tom Tykwer è in grado di trovare gioia e bellezza in questo nostro mondo difficile e diviso, e di catturare magicamente sullo schermo l'essenza delle vite moderne. È per noi un grande onore dare il bentorano a Tom alla Berlinale con questo suo nuovo film".

"Sono al settimo cielo al pensiero di aprire la Berlinale con Das Licht", ha dichiarato il regista, che in passato ha aperto il festival nel 2002 con Heaven, e nel 2009 con The International. "La Berlinale è il festival della mia vita; la città è il mio destino; questo film è il mio desiderio".