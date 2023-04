Un "duro" di nome Rod Steiger: ricordiamo l'attore con i film che trovate in streaming

News Cinema

Il protagonista de Le mani sulla città e Giù la testa nasceva il 14 aprile 1925. Ecco i cinque film in streaming che lo hanno reso una leggenda del cinema.

Era un attore irruento, Rod Steiger. Il suo stile di recitazione certamente non lavorava in sottrazione, i suoi personaggi venivano espressi con energia e molto spesso un conflitto interiore esternato in maniera istrionica. Conoscendo i propri punti di forza e soprattutto i propri limiti, l’attore nato nello stato di New York il 14 aprile 1925 ha saputo improntare una carriera straordinaria su ruoli “forti”, spesso contraddittori, figure capaci di raccontare il lato più tormentato e oscuro dell’animo umano. Uno di questi è stato senza dubbio il protagonista de L’uomo del banco dei pegni (1965) di Sidney Lumet, purtroppo non disponibile in streaming ma che vogliamo assolutamente citare. Steiger amava il cinema italiano e ha lavorato con alcuni dei nostri cineasti più importanti, come dimostrano i cinque film in streaming sotto elencati. Eccovi dunque il meglio di una filmografia di impatto sicuro, che testimonia la forza quasi brutale di un attore unico nel suo genere. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Rod Steiger

Le mani sulla città

Il dottor Zivago

…E venne un uomo

La calda notte dell’ispettore Tibbs

Giù la testa

Le mani sulla città (1963)

Il film maggiormente politico e schierato di Francesco Rosi vede protagonista un Rod Steiger monumentale, politico e speculatore edilizio che si lancia all’attacco di Napoli per i propri interessi personali. Leone d’Oro a Venezia, Le mani sulla città è un film potente e burrascoso come il suo grande protagonista e come un regista senza eguali nella nostra cinematografia. Schierato, coraggioso, retorico magari ma mai falso. Questo era Rosi, questo era Steiger. Impareggiabili. Disponibile su CHILI, Google Play.

Il dottor Zivago (1965)

Nel kolossal targato da David Lean Steiger riesce a ritagliarsi una grande performance a fianco di altri magnifici interpreti quali Omar Sharif, Julie Christie, Tom Courtenay, Alec Guinness e molti altri. Trasposizione cinematografica portentosa e magniloquente, Il dottor Zivago ha fatto innamorare e spezzato il cuore a una generazione di spettatori. Hollywood al suo meglio per un cineasta che sapeva come mettere in scena la grandezza dei mezzi. Svariati Oscar nelle categorie tecniche. Disponibile su CHILI.

…E venne un uomo (1965)

Diretto da Ermanno Olmi in uno dei suoi film più sentiti e personali, Steiger regala al grande autore nostrano la prova più contenuta della sua carriera, in un ruolo davvero non facile. Insieme ad Adolfo Celi fa di …E venne un uomo un film sentito, che riflette sul significato della fede e della religione con sincerità e cura intimista. Il ritratto di un Papa traslato da un personaggio fittizio e magnifico, quello dell’intermediario che sente il peso del proprio compito ma non fugge. Film affascinante e soffuso. Da ammirare. Disponibile su Amazon Prime Video.

La calda notte dell’ispettore Tibbs (1967)

Il giallo che regala a Steiger l’Oscar come miglior attore protagonista è un’opera controversa e infuocata, che mette in scena i pregiudizi e il razzismo degli agenti di polizia in maniera schietta e nerboruta. Accanto a Steiger un Sidney Poitier da incorniciare, con cui formare un duetto destinato a entrare nella storia del cinema. Un grande cineasta quale era Norman Jewison dirige La calda notte dell’ispettore Tibbs con mano sicura e non conciliatoria. Oscar anche per il miglior film per un classico che mescola genere e impegno civile con rarissima efficacia. Disponibile su Amazon Prime Video.

Giù la testa (1971)

E chiudiamo col titolo di culto della carriera di Steiger, il western più politico e dirompente dell’intera filmografia di Sergio Leone. Insieme a James Coburn Steiger forma una coppia magnificamente orchestrata, fatta di contrasti e di un’alchimia stridente. Giù la testa sbanda, sceglie strade mai battute dal genere, offre un cinema surriscaldato e “mentale”, cosa sorprendente per Leone. Ancora oggi un western che riserva sorprese, che spiazza, enigmatico e affascinante. Impossibile ignorarlo. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.