Trent'anni fa: i migliori film in streaming usciti nel 1993

Si tratta di un anno di cinema davvero notevole, che vogliamo celebrare attraverso i film in streaming che trovate qui sotto.

Il 1993 è stato senz’ombra di dubbio uno dei migliori nella storia del cinema contemporaneo. Molti dei cineasti più conosciuti a livello internazionale hanno prodotto dei capolavori, opere capaci di riscrivere la loro carriera, esplicitando il tentativo di uscire dai canoni in cui erano stati magari anche troppo facilmente etichettati. Dalla lista dei cinque film in streaming che segue non sono stati inseriti altri titoli di enorme rilievo che però non sono purtroppo disponibili nelle piattaforme italiane: parliamo in particolar modo di Carlito’s Way di Brian De Palma, Così lontano così vicino di Wim Wenders, Naked - Nudo di Mike Leigh. Titoli anche non perfetti, ma i quali a loro tempo contribuirono a dar forma, ognuno a modo loro, alla nostra cinefilia. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming che compiono trent’anni

L’età dell’innocenza

Da una parte l’occhio diretto al Luchino Visconti più lussureggiante. Dall’altra la volontà di smentire le regole del film in costume con una regia vorticosa, sfrontata, dove la macchina da presa e il montaggio dirigono l’attenzione dello spettatore. Martin Scorsese fa de L’età dell’innocenza un capolavoro mai visto in precedenza, un turbine sensoriale in cui Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer e Winona Ryder esprimono la loro grande arte del recitare. Oscar per i migliori costumi, candidatura tra le altre per l’adattamento e alla Ryder come non protagonista. Film bellissimo e romantico. Uno dei migliori del suo immenso autore. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Lezioni di piano

Dopo la ribalta di Un angelo alla mia tavola Jane Campion dirige un melodramma stilizzato e potentissimo su un triangolo amoroso ambientato in una terra lontana e vibrante. Una Holly Hunter emozionante, insieme a Harvey Keitel e Sam Neill sono i protagonisti di Lezioni di piano, lungometraggio di eleganza pura che trionfa a Cannes e conquista l’Oscar per la miglior attrice protagonista, quello per l’attrice non protagonista alla giovanissima Anna Paquin e per la sceneggiatura originale. La fotografia di Stuart Dryburgh e le musiche leggendarie di Michael Nyman accompagnano una storia al femminile sontuosa. Disponibile su NOW.

Un mondo perfetto

Reduce dall’exploit de Gli Spietati Clint Eastwood sceglie di affondare il pugnale nella Storia dell’America con un road movie criminale che racconta la perdita dell’innocenza di un popolo. Kevin Costner alla sua miglior prova d’attore viene accompagnato dallo stesso Eastwood, Laura Dern e un gruppo di solidi caratteristi in un dramma bellissimo e doloroso, con un finale semplicemente da applausi. Un mondo perfetto diventa uno dei migliori film del grande autore, troppo “dimenticato” quando si tratta di citare i suoi titoli di punta. Lungometraggio davvero difficile da dimenticare una volta che lo vivi. Disponibile su CHILI, Google Play, NOW.

Quel che resta del giorno

Un James Ivory solitamente troppo calligrafico adopera invece il testo del grande Kazuo Ishiguro per raccontare una storia di attaccamento alle tradizioni e amore perduto. E Quel che resta del giorno diventa subito il suo capolavoro, con un Anthony Hopkins e una Emma Thompson da inchino, capaci di raccontare la vita interiore dei loro personaggi soltanto con uno sguardo. Una marea di nomination all’Oscar ma nessuna statuetta per un film praticamente perfetto. Da incorniciare. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Schindler’s List

Il film della svolta nella carriera di Steven Spielberg è il racconto documentaristico e insieme stilizzato di una pagina dolorosa dell’Olocausto. Liam Neeson conduce Schindler's List dentro la rappresentazione precisa del terrore, ma alla fine a rimanere impresso è il gerarca Amon Goeth interpretato da un tagliente Ralph Fiennes. Difficile non rimanere neutrali di fronte a un film coraggioso, sentito, potente. Arrivano sette Oscar tra cui quelli per il film e la regia. Non il miglior film dell’anno a nostro avviso, ma comunque opera impossibile da ignorare. Straziante. Disponibile su Google Play.