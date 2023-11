Toy Story 5, Tim Allen conferma di essere stato contattato da Disney Pixar per il film

News Cinema

In una recente apparizione televisiva, Tim Allen conferma di essere stato contattato dalla Disney Pixar per riprendere il ruolo in Toy Story 5. E la stessa proposta è stata fatta a Tom Hanks

Impossibile pensare alla realizzazione di Toy Story 5 senza i suoi pilastri. Del resto sapevamo da tempo che Buzz e Woody avrebbero fatto ritorno nel quinto capitolo del franchise Disney Pixar, ma Tim Allen (che ha prestato la sua voce a Buzz sin dall’inizio) ha confermato di essere stato contattato e coinvolto dagli Studios per riprendere il suo ruolo storico. E la stessa proposta è stata fatta a Tom Hanks. In un’apparizione televisiva a The Tonight Show con Jimmy Fallon, Tim Allen ha confermato l'interesse degli Studios nei suoi confronti per Toy Story 5 tirando in ballo anche il collega. Insieme, quindi, ripristineranno il magnifico duo d’animazione?

Toy Story 5, Tim Allen conferma di essere stato contattato da Disney

Le avventure di Woody e Buzz proseguiranno con un quinto, atteso capitolo. Toy Story è uno dei franchise d’animazione più apprezzati e di successo in casa Disney Pixar e non può fare a meno di due voci iconiche come quella di Tom Hanks e Tim Allen, che nel cast originale hanno accompagnato per anni Woody e Buzz sul grande schermo. Stando alle recenti dichiarazioni di Allen, la Disney avrebbe contattato entrambi gli attori per renderli partecipi del prossimo film:

Bob Iger, il CEO Disney, ha detto che il progetto era in cantiere, in realtà ha detto che ci stavano lavorando. Hanno contattato sia me che Tom per riprendere i nostri ruoli. Ma non dicono nulla di più a riguardo. A quel punto ti chiedi e se quattro fossero troppi? Cinque forse lo sono? Secondo voci di corridoio, lo sceneggiatore all’opera ha scritto una delle storie migliori finora.