Toy Story 5, Tim Allen, doppiatore di Buzz Lightyear conferma i ritorni del suo personaggio e di Woody

Il doppiatore di Buzz Lightyear in Toy Story, l'attore Tim Allen, ha pubblicato un tweet subito dopo l'annuncio che Toy Story 5 si farà e ha confermato il ritorno di Woody e Buzz nel 5° film del franchise!

I fan di Toy Story non staranno più nella pelle: il quinto film del franchise Disney/Pixar è stato ufficialmente annunciato e anche lo storico doppiatore del personaggio di Buzz Lightyear, l'attore Tim Allen ha confermato il ritorno dell'astronauta e del cowboy Woody nel prossimo Toy Story 5.

Toy Story, Tim Allen confema con un tweet il ritorno di Buzz e Woody

Il CEO di Disney, Bob Iger, ha ufficialmente annunciato che sono in lavorazione tre sequel di film molto attesi e amati dai fan di casa Disney/Pixar: oltre al già citato Toy Story 5, vedremo anche il sequel di Zootropolis e il terzo capitolo di Frozen, dopo quattro anni dall'uscita de Frozen 2 - Il segreto di Arendelle.

Allen, che ha prestato la voce all'iconico Buzz Lightyear, ha pubblicato un tweet subito dopo l'annuncio in cui sembra confermare il ritorno del suo personaggio e di Woody, il cowboy doppiato da Tom Hanks:

"Ci vediamo presto, Woody! Sei uno strano e triste omuncolo e ti compatisco. E via verso il numero 5. Verso l'infinito e oltre!"

Citando le iconiche battute del suo personaggio, Allen sembra così confermare che Woody e Buzz ritorneranno dopo Toy Story 4. Il franchise sui giocattoli era iniziato nel 1995 e dopo 5 film, di cui uno ispirato al personaggio reale di Buzz e diverse serie e spinoff, sembrava aver concluso la sua corsa. Con Lightyear la vera storia di Buzz, rilasciato al cinema la scorsa estate e poi arrivato su Disney +, la Disney non era riuscita ad accontentare i fan e la storia del vero astronauta che aveva ispirato il personaggio aveva fatto storcere il naso a molti. Ora, con questo quinto capitolo cosa potremmo aspettarci?

Toy Story 4 si era, infatti, concluso con il ritorno di Buzz tra i giocattoli della piccola Bonnie, mentre Woody aveva scelto una strada diversa, allontanandosi. Un finale dolceamaro, che forse troverà una risoluzione con questo quinto film. Al momento, non sono state rilasciate informazioni sulla trama, su chi dirigerà il film e se anche Tom Hanks tornerà come doppiatore di Woody, ma dato che la coppia di amici è sempre stata il cuore della saga, è molto probabile che i due giocattoli si riuniranno in Toy Story 5.